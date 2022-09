Matolcsyék keményen nekimentek a kotnyeleskedő Parragh nyilatkozatainak

Devizakötvények, recesszió, infláció, munkanélküliség, EU-s pénzek – ezekről mind beszélt a Portfoliónak adott legutóbbi interjújában Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh egyebek mellett azt mondta, hogy szerinte egyelőre nincs olyan folyamat, „ami miatt drasztikusan alacsony szintre süllyedne az infláció, a kialakuló recesszión kívül”.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszél a Széchenyi Kártya Program legújabb termékeirol tartott sajtótájékoztatón Budapesten 2022. június 20-án.A kkv-szektor a háborús környezet ellenére is olcsó, elérhető hitelforráshoz jut a Széchenyi kártya program folytatásával – hangsúlyozta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón. MTI/Soós Lajos

A Magyar Nemzeti Bank is reagált a Parragh-interjúra, és ahogy korábban, most is erősen bírálták az elnök nyilatkozatát, egyúttal pedig önmérsékletre, illetve alaposabb tájékozottságra szólították fel – írja a Telex.

Azt írták, hogy

„a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke már számtalan alkalommal tett felelőtlen, szakmailag hibás kijelentéseket a magyar gazdaság jelenéről és még több alkalommal bocsátkozott megalapozatlan jóslatokba annak jövőjét illetően. Ezek a nyilatkozatok kizárólag arra voltak jók, hogy növeljék a piaci bizonytalanságot és félretájékoztassák az embereket”.

