Hiába a 2,4 milliárd forintos támogatás, Badacsony csak romokat tud felmutatni – felelősöket csak később keresnek

A 24.hu számolt be arról, hogy egy állami cégre bízták annak az építkezésnek az újraindítását, amelynek a pénzügyeit már a NAV és az OLAF is vizsgálja.



Már a NAV és az uniós pénzügyi csalásokkal foglalkozó OLAF is vizsgálta – több tízmilliós hűtlen kezelés gyanúja miatt – Badacsonytomajon a 2,4 milliárd forintos támogatásból indított Tátika-beruházást, a napokban viszont az is kiderült, hogy nemcsak a 2018-ban elnyert támogatási pénzek szabályos kezelése jelentett kihívást az önkormányzat számára, hanem a lebonyolítás is.