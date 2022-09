24.hu: Varga Judit havi 1,4 milliót keres a miskolci egyetem kuratóriumának elnökeként

A miskolci egyetemet fenntartó vagyonkezelő alapítvány végre elárulta, mennyit is keresnek a kuratórium tagjai és az elnök.

A 24.hu cikke szerint a vagyonkezelő alapítványok szabályozását is érintő európai bizottsági javaslatcsomag jótékony hatással volt a Varga Judit igazságügyi miniszter által vezetett alapítványra, ugyanis most 15 napon belül hiánytalanul eleget tettek a lap adatigénylésének úgy, hogy februárban válaszra sem méltatták őket.

Fotó: Facebook/Varga Judit

Az Európai Bizottság javaslatainak egyike az átláthatóság erősítése, a lap többek közt ezért is kérdezett rá a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Moskolcinensis Alapítványnál arra, hogy a kuratóriumi tagokat mekkora havi díjazás illeti meg, és az alapítás óta mekkora összeget fizettek ki a részükre. Varga Judit miniszter is kapott innen tiszteletdíjat, ám az új vagyonnyilatkozati törvény szerint csak annyit ikszelt be a vagyonbevallásán, hogy egymillió forint feletti összegről van szó.

Az alapítvány válaszában leírta, Varga Judit kuratóriumi elnökként 1,4 millió forint juttatást kap, és eddig kéthavi tiszteletdíjat (azaz 2,8 millió forintot) fizettek ki neki.

A kuratóriumi tagok havi 1,2 millió forintot kapnak a munkájukért. A cikk szerint a miskolci egyetem kuratóriumában Varga Judit mellett tag Veres Pál, Miskolc ellenzéki polgármestere (ő az egyetlen ellenzéki a 34 vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi tagjainak sorában, mert a lap Szili Katalint már nem sorolja ebbe a körbe az utóbbi évek szerepvállalásai miatt).

A miskolci polgármester Varga Judithoz hasonlóan korábban nem vette fel a tiszteletdíját, ám a nyáron ő is úgy döntött, hogy kérni fogja a juttatását, így ő 2,4 millió forintot kapott (tehát eddig mindössze két alkalommal kapta meg a tiszteletdíjat).

"A többi három tag 20 millió forint fölötti összeget vett már fel: Fükő László és Kovács Erika 26,6 millió forintot, az elhunyt korábbi fideszes polgármester, Kriza Ákos helyébe lépő Marie-Theres Thiell, az Elmü-Émász igazgatóságának elnöke pedig 21,6 millió forintot kapott az alapítványtól. Utóbbi ráadásul még 169 600 forintos költségtérítést is igényelt"

- olvasható a cikkben.

A lap szerint Varga Mihály pénzügyminiszter is a nyáron döntött úgy, hogy felveszi a tiszteletdíját a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványtól (mint kuratóriumi elnök), de a 24.hu tőlük hiába kérte ki a pontos adatokat szeptember elején, nem válaszoltak (februárban sem, amikor a lap először próbálkozott). Viszont Csepreghy Nándor építésügyi miniszterhelyettes azt korábban elárulta a 24.hu-nak, hogy ő nettő kétmillió forintot vesz fel a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól.

A magyar kormánynak november 19-ig van ideje arra, hogy meggyőzze az európai Bizottságot arról, hogy komolyan vette a korrupcióval és jogállamisággal kapcsolatos brüsszeli aggályokat. Amennyiben ez nem sikerül, akkor az Európai Tanács 3000 milliárd forintnyi uniós támogatás visszatartásáról dönthet.

A kormány által vállalt 17 törvénymódosítás egyike a kormányzati politikusokkal feltöltött, sokmilliárd forintnyi vagyon fölött diszponáló vagyonkezelő alapítványokat érinti, az európai Bizottság szerint ezeknél összeférhetetlenségi kérdések merülnek fel. A kormány ezzel kapcsolatos törvényjavaslata ezt úgy oldaná meg, hogy egyes kérdéseknél kizárná a döntéshozatalból az összeférhetetlennek tartott vezetőket.