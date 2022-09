A Fideszt semmenyire sem érdekli a tanárok fizetésemelése

Ma a fideszes többség leszavazta a pedagógusok évi kétszeri inflációkövető béremelésére vonatkozó LMP-s javaslatát országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén – adta hírül Bakos Bernadett, a zöldpárt országgyűlési képviselője, akit a baloldali propagandaportál, az Ezalényeg idéz.

Sokadjára derült ki, hogy a kormány egyáltalán nem becsüli meg a tanárokat, miközben a közoktatás az összeomlás szélére került. Így is rengeteg szakember hiányzik az ágazatból, és most már ott tartunk, hogy a tanárok nem csak külföldre menekülnek a túlélésért, hanem inkább elmennek takarítónak, mert ott is jobban lehet keresni, mint pedagógusként.