Még nem tudni a részleteket a Fidesz újabb nemzeti konzultációjáról

De már zajlik az előkészítése a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint. Hogy mennyibe fog kerülni, az egyelőre még nem derült ki.

A hvg.hu cikke szerint a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt válaszolta a kérdéseikre, hogy a napokban ki fog derülni az újabb nemzeti konzultáció menetrendje és témái is.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Magyarország Kormánya

Ugyanakkor a részletekről – papíralapú vagy online kitölthető lesz-e a kérdőív, mennyibe fog kerülni – egyelőre még nem árultak el konkrétumokat. A lap emlékeztetett rá, hogy a tavaly nyári nemzeti konzultáció 6 milliárd forintba került, azt maga a kormányfő jelentette be, néhány témát és várható kérdést már ismertetve, majd utána több hétig csepegtették az információkat és egyes kérdéseket a kormányzati Facebook-oldalakon és más felületeken.

“A brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció előkészítése már zajlik. A pontos témákkal és a lebonyolítással kapcsolatban a következő napokban nyújtunk majd tájékoztatást.”

– ez volt a válasza a Kormányzati Tájékoztatási Központnak a hvg.hu megkeresésére. A lap ezeket a kérdéseket küldte el a kormánynak:

"- A legutóbbi, tavaly nyári nemzeti konzultációt személyesen Orbán Viktor jelentette be egy kormányinfón június 10-én, ezúttal miért nem a miniszterelnök tett az újabb konzultációról bejelentést, miért a két kormánypárti frakció vezetője?

- Mikor indul az új nemzeti konzultáció?

- Hány kérdés lesz a nemzeti konzultációs űrlapon, és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ezúttal is apránként hozzák nyilvánosságra a kérdéseket, vagy egyszerre az összeset?

- Ezúttal is ki lehet tölteni online is és papír alapon is a konzultációt?

- Mennyi idő áll majd rendelkezésre a kitöltésre és visszaküldésre, vagyis mikor zárul a konzultáció?

- Mekkora költségvetéssel tervezik a nemzeti konzultációt (online platform esetleges kialakítása, nyomda- és postaköltségek, feldolgozás, kiértékelés), és lesz-e a lehetőségre a figyelmet felhívó, a kitöltésre buzdító kormányzati reklámkampány, ha igen, erre mekkora összeget tervez a kormány?"

Ezekre a kérdésekre nem kapott választ a lap, de annyi már kiderült, hogy Orbán Viktor hétfői parlamenti beszéde (ebben jelentette be az újabb konzultációt, vagyis a kormány elfogadta a Fidesz és a KDNP javaslatát az akcióra) óta folyik a munka a konzultáció megvalósításán.

Magát a konzultációnak az igényét a két kormánypárt Balatonalmádiban tartott közös frakcióülésén megfogalmazták, és fel is kérték erre a kormányt. A bejelentés hatását Kocsis Máté az elajándékozott aranyhalaival, Simicskó István a nemzetközi helyzet fokozódásáról szóló expozéjával emelte.

A hvg.hu felhívta rá a figyelmet, hogy a Fidesz-KDNP olyan szankciók visszavonását sürgeti, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök is mind megszavazta, mivel az Európai Unió egyhangúan döntött ezekről.

A lap szerint az egész konzultációs akció nem szól másról, minthogy Orbán ismételten bemutathassa, hogy mennyire ellene van az EU-nak, amely (az "unió" és a "brüsszeli bürokraták") az egyik legrégibb ellenségképe a kormányfőnek. Az unión belüli széthúzás propagálása pedig Vlagyimir Putyinnak jöhet jól – teszi hozzá a lap.

A hvg.hu cikke szerint a Fideszhez közeli média már megkezdte Orbán szavainak visszhangozását. A legutóbbi konzultációra 6 milliárd forint ment el, az összes konzultációra nagyjából 50 milliárd forintot szórtak el 2010 óta.