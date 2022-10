"Szembeköpött minket, akik rá szavaztunk" – Már a fideszesek is felháborodnak Orbánékon

Ma délután videót töltött fel Magyarország Kormánya a Facebookra, a kommentek között azonban már a párt szavazóinak is elege lett.

A leírás szerint az Unió ásott egy gödröt az oroszoknak, amibe maga esett bele.

Nem akarjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg ennek az árát, ezért vagyunk szankcióellenesek.

- idézték Orbán szavait.

Közben a magas gázár nem az Oroszország elleni szankciók miatt magas, hanem azért mert, ahogy már mi is beszámoltunk róla, elképesztően drágán veheti a gázt a kormány.

Orbán szerint ők ezért szankcióellenesek, Orbán kitért arra is, hogy nem tudták megbüntetni az oroszokat, mert ők estek bele a gödörbe, és szerinte nem tovább kell ásni, hanem meg kell próbálni kimászni belőle.

De azért aláírtad... Mást sem hallottunk, csak hogy nem hagyjuk hogy a magyarok fizessék meg a háború árát, azt mégis ez van.

- írta neki az egyik kommentáló.

Azért vagyunk itthon szankció ellenesek mert brüsszelben nem lehettünk. Ott aláírtam az összeset. De itthon jó eljátszani az utcai harcost. Igaz mikor komoly konfliktus van elbujdosok paravánok,kordonok mögé, de álmomban híró vagyok, néha Superman is.

- üzente egy másik.

Azonban most, hogy olcsó lett a gáz, már nem csak az oroszoktól lehet hozni Magyarországra, és jelenleg az eddig olcsónak mondott gázról kiderült, hogy akár ötszöröse is lehet mint a holland tőzsdén jegyzett gázár. Ez a tény már a Fidesz szavazóknál is kiverte a biztosítékot.

Az egykori Fidesz szavazók is becsapva érzik magukat, és már kritikával illetik azt a kormányt, akik szerintük átverték, becsapták, vagy szemen köpték őket.