Megostromolták Orbán Viktor Twitter-oldalát

Orbán Viktor angol nyelvű Twitter-oldalán is megemlékezett az 1956-os forradalom leverésére – írja a 444.hu.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz, miután stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Irakli Garibashvili georgiai kormányfővel a Karmelita kolostorban 2022. október 27-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Today is a national day of mourning. They crushed our revolution in 1956, but our love for freedom and sovereignty lives on to this day. #freedomfighters pic.twitter.com/Lf0owzCzqR