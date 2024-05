"Egymás mellett van Buddha és a sarki k*rva hirdetése" – Müller Péter elmondta, mi vezessen minket a választásban

Müller Péter Kossuth-díjas író szerint ebben az információáradatban rendkívül fontos, hogy ne a külvilág által befolyásolt, zűrzavaros, tudatlan ember legyél, hanem önmagad.

Müller Péter írót, aki pünkösd alkalmából adott interjút a Borsnak. A Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, dramaturg az emberiség és benne hazánk sorsáról elmondta,

Kimondok olyasmit, amit még sose írtam le és mondtam ki. Ezt az én tanítómesterem mondta régen és én sem értettem sokáig. Ezen érdemes eltűnődni: „a gyengeség vétek”. Ezt én magamévá tettem. Az emberi természet isteni és erős. Most az a nagy sorskérdés, hogy folytatódik-e a homo sapiens története a Földön. Háborúk mindig voltak, én is átéltem egy összeomlást…

Most más lelkiállapot van, mert az atomkorszakban vált kérdésessé az egész emberiség léte vagy nemléte.

Sokáig úgy tűnt, hogy vissza lehet gyömöszölni a szellemet a palackba, de most nem úgy tűnik. Ez egy új tapasztalat, akkor is, ha valaki szembenéz vele, de arra is hat, aki szemellenzős, mint a ló.