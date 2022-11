Mirkózki Ádám a Fidesz és a Momentum egri szövetségéről: "Átvernek mindenkit"

A Facebook-oldalán fakadt ki a politikus.

A politikus szerint "fölöslegesen hergelik az egrieket és fölöslegesen uszítanak egyik vagy másik nyomvonal ellen. Fölöslegesen, mert valójában nem tesznek semmit!".

Mirkóczki Ádám polgármester beszédet mond a XXV. Egri bikavér ünnep megnyitóján 2021. augusztus 26-án. Fotó: MTI/Komka Péter

Mirkóczki Ádám, a Jobbik korábbi képviselője szerint Egernek szüksége van egy útra, de látszólag ellentétek húzodnak a város vezetésén belül.

Mirkóczki állítása szerint a múlt héten a NIF Zrt-nél folytatott tárgyaláson a Fidesz és a Momentum egri szövetsége nem szólalt meg érdemben.

"Most pedig arcátlan módon egy tiltakozó lakossági fórumot hirdettek azt a látszatot keltve, mintha bárki érdekét is képviselnék a saját magukén kívül. Átverik ezzel az érintetteket is és minden olyan egrit, akinek fontos ez a beruházás. Átvernek mindenkit, mert valójában nem képviselnek ők sem a NIF-el, sem senkivel szemben semmit és nem is fognak tudni elintézni semmit"