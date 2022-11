Marad a börtönben Herczeg Zoltán, a rács mögött tölti a karácsonyt is

Három hónappal meghosszabbították a drogkereskedelemmel gyanúsított divattervező letartóztatását.

Fotó: Facebook

Az ismert divattervezőt, H. Zoltánt, azaz Herczeg Zoltánt október 21-én fogtak el egy másik férfival együtt a rendőrök drogkereskedelem gyanúja miatt, és most az is kiderült, hogy a rács mögött tölti a karácsonyt és az újévet is – írta meg a 24.hu.

"A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a letartóztatás további három hónappal történő meghosszabbítására tett indítványt az október 23-án letartóztatott férfi esetében. A nyomozási bíró ülés tartása nélkül határoz a hosszabbítás tárgyában, a döntésről az ügyészségnek nincs tudomása"

- mondta a lapnak Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

A divattervező korábban a drogfogyasztást elismerte, a kábítószerrel való kereskedést azonban tagadta kihallgatásán.

A 24.hu szerint a bíróság egyetértett az ügyészség indítványával, és február 23-ig meghosszabbította drogkereskedelemmel gyanúsított H. Zoltán letartóztatását.