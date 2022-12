Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint lassan Orbánnak is be kell látnia, hogy a kormányzás színvonala csökken, nem tud megbirkózni a kihívásokkal.

Orbán Viktor/Facebook

A Magyar Hang „A NER uralma alatt” című cikksorozatának szerzője egy hosszú Facebook-posztban elemzi az üzemanyagársapkára vonatkozó bejelentést, illetve hogy milyen hatással van ez a magyar kormány jelenlegi helyzetére.

A bejegyzést változtatás nélkül közöljük.

A BENZINÁRSTOP VÉGÉRŐL, ORBÁN FELELŐSSÉGÉRŐL

Magyarországon nincsen háború, mégis napok óta egyre fokozódó benzinhiány ütötte fel a fejét. Az államvezetéssel szemben a minimális elvárások közé tartozik, hogy az állampolgárok státuszbiztonságát megteremtse, ebbe beletartozik a közintézmények működtetése és az autósok, rendőrök, mentősök, fuvarozók üzemanyaggal való zavartalan ellátása. Jólétről még szó sem volt, csak arról, hogy normál menetben halad a mindennapi élet. Ehhez képest országosan egymás után zártak be színházak, művelődési központok, postahivatalok... és sok helyütt most már benzint sem lehetett kapni.

Az Orbán-rendszer az utóbbi hónapokban egyre romló teljesítményt nyújt -nem az ország fejlesztése terén, hanem a mindennapok feltételeinek biztosításában. Az autósok kígyózó sorai az elmúlt napokban erős vizuális bizonyítékát mutatták annak, hogy a kormány hovatovább a mindennapok vitelében is egyre súlyosabb kudarcokat szenved el.

Rosszkedvű bejelentést hallhattunk a Kormányinfón. Nem véletlen: a kormány vereségének egyfajta bejelentése is volt a benzinár-stop megszüntetése, hiszen eredetileg december végéig szóltak volna az árstopok. A megszüntetést hetekkel előrébb kellett hozni, külön hovatovább az ország ellátása került volna súlyos veszélybe. Az ellátási zavarok az orosz olajat érintő újabb szankciók hatályba lépése előtt már hónapokkal érzékelhetőek voltak , vagyis a kormány felelősségének kommunikációs elhárítására alkalmas már megint a "brüsszeli szankciókra" hivatkozni, de az ársapka megszüntetését számos szakember sürgette már korábban, többek között Hernádi Zsolt MOL-elnök-vezérigazgató is. A kormány nem hallgatott se rá, sem másokra, és ennek következtében egyre kezelhetetlenebb helyzet alakult ki a benzinkutakon.

A katasztrófát mindenesetre – ez idő szerint – sikerült elkerülni. Joggal hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy most már nem nagyon lesz értelme lesz folytatni a pánikvásárlást, az import pedig vélhetően néhány héten belül helyreáll. Ám az infláció további lökést kap a piaci árak visszaállításával, vagyis még nehezebb lesz a nem magas fizetéssel, jövedelemmel rendelkezők megélhetése. Az elkölthető jövedelem további várható megcsapolása a kereslet további csökkenésével, ezáltal a munkanélküliség érdemi megemelkedésével fenyeget, úgy, hogy mindössze három hónapos az álláskeresési járadék. Mindeközben az európai uniós pénzek jelentős részéről még mindig nincs végleges megállapodás, ami nem tesz jót a forintnak és a Magyarországgal szembeni nemzetközi bizalomnak.

Muszáj mihamarabb kiutat találni, mert a szegénység növekedése, tömeges vállalati csődök, a vállalkozások megszűnése és a megugró munkanélküliség esetén a költségvetés bevétele is jóval szerényebb lesz a vártnál. A magyar állam így még kevésbé tud a külső hatások ellen védekezni, ha nem lesz miből.

A most regnáló kormányfő okos, szellemileg kiemelkedő képességű politikus. De most be kell látnia legalább önmaga előtt, hogy a választások megnyerése óta egyre alacsonyabb a kormányzás színvonala, egyre kevésbé tud megbirkózni a kormánya a kihívásokkal. Kemény, határozott változtatásokra – akár személyi, szerkezeti és szemléletbeli módosításokra, akár politikai irányváltásra is – szükség lehet a válságból való kivezető úthoz. A benzinár-stop megszüntetése keserű pirula, de várhat miránk még rosszabb is, ha nem sikerül érdemben emelni a kormányzati munka színvonalán. Ezért az első számú felelős ma Orbán Viktor.