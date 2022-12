A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a java csak most jön.

Dömötör Csaba a Hír Tv-ben a Bayer show vendége volt. Itt arról beszélt, hogy az ünnepek ellenére még jó pár tárgyalási forduló vár Magyarországra, amely során a legfontosabb feladat, hogy ne adjunk ki jogköröket a kezünk közül – szemléz az atv.hu.

Mindig nyomás alatt vagyunk, de érdemes a vitákba beleállni, és nem feladni az álláspontukat, akár zsarolnak minket, akár nem, például az uniós forrásokkal.

A nemzeti konzultációk fontosságát hangsúlyozva példaként a bevándorlási kvóta kérdését hozta fel, mondván, hogy annak hosszú évek után is megvan a hatása.

A műsorban az EU-s szankciók kapcsán arra a felvetésre, hogy “Európa a szuverenitását feladva, kizárólag az USA érdekében politizál”, az államtitkár az egyik legnagyobb kérdőjelnek nevezte – “ami itt derengett az elmúlt hónapokban” –, hogy arról van-e szó, hogy vajon a brüsszeli vezetés föl sem ismeri, mi Európai érdeke, vagy felismeri, de nincsen elég ereje hozzá, hogy fellépjen a saját érdekében.

Bárhogyan is, ami zajlik, az nem Európa Érdeke

- mondta, és az uniós olajszankció kapcsán, ami február 5-én lép életbe. Hozzátette: ha nem lesz jelen az orosz olaj és gáz az európai piacon, csak sokkal kisebb mértékben – míg a kereslet ugyanakkora marad –, annak árfelhajtó hatása lesz, és akkor ellátási zavarok jöhetnek.

Az államtitkár ezért is úgy látja “a java még csak most jön”.

Bár sikerült feltölteni a gáztárolókat Európa szerte, és a magyar tárolók is jól állnak, de a következő évet úgy már úgy kell megoldani, hogy Európa nagy részében nem lesz jelen az orosz gáz és olaj – jelentette ki. Azt a december 5-én már életbe lépett uniós Oroszország elleni olajembargóról hangsúlyozta, hogy a mentesség miatt hozzánk érkezhet az orosz olaj – és a gáz is – a jövőben is.

Dömötör Csaba kiemelte, a háború nem ért véget, és Oroszország nem térdelt le gazdasági értelemben. A kilencedik uniós szankciós csomag kapcsán azt mondta: a gázársapkás javaslat elsőre jól hangozhat, “be lehet vezetni az ársapkát, de a szállítók azt mondják, ez embargó”. Azaz, az olajársapka valójában egy embargó – fejtette ki az államtitkár. Már most kevés orosz olaj van a piacon, ami felhajtja az árakat – tette hozzá.

A kilencedik szankciós csomag kapcsán az államtitkár azt mondta: a gázársapkát is be akarják vezetni, plusz még a nukleáris iparra is ki akarják a szankciót terjeszteni. Ez a beruházás korlátozását, a Paks2 bővítését is érintheti, és a fűtőelemeket is. Ez az ellátásbiztonságot is fenyegeti és árfelhajtó hatású – jelentette ki.

Ha egy jelenséget kellene megnevezni, hogy mi siklott félre az elmúlt évtizedekben az unióban, akkor azt mondaná: folyamatos jogköröket akarnak elvenni a nemzetállamoktól, az alapító atyák szellemiségétől elszakadva.