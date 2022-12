Népszava: az utolsó dolgozókat is elküldik a Tungsramtól

A lap információi szerint mindössze 30-40 munkavállaló marad a februárban országosan még 3000 főt foglalkoztató gyárnál.

A Népszava értesülései szerint harminc-negyven dolgozó kivételével az összes alkalmazottjának felmondott a Tungsram Operations Kft.

A Tungsram egyik gyártóépülete a fővárosi IV. kerületi Váci úton.

Fotó: Google Street View, 2022. július

A cégnél idén januárban még háromezren dolgoztak, de a nyáron már elküldték a létszám több mint felét, 1600 dolgozót, és körülbelül 500 fő pedig maga mondott fel. A lap szerint azonban az elmúlt hetekben viszont a még megmaradt, kevesebb mint ezer munkavállalót is elküldték, számukra a felmondási idő január közepéig tart.

Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a lapnak elmondta, a nagy többség közös megegyezéssel tudott távozni a cégtől, így még karácsony előtt hozzá fognak jutni a végkielégítésükhöz, nem kell a felszámolási eljárás végéig várniuk a pénzükre. Azok pedig, akik évtizedeket húztak le a cégnél, azok rosszabbul is jártak volna, mint a mostani megállapodással, ami a Munka Törvénykönyve szerinti hat hónapos bérüket kapták meg.

Eredetileg ennél is több járt volna, ám a Tungsram vezetése idén február közepén egyoldalúan felmondta a kollektív szerződés több pontját is. Ezzel pedig azt is megváltoztatták, hogy nem az eredeti megállapodás szerint, hanem csak a Munka Törvénykönyve alapján jár a végkielégítés az elküldött munkavállalóknak. A szakszervezet szerint a közös megegyezést választók a hathavi bérnél valamivel többet kaptak, ugyanakkor a cég egyoldalú változtatása komoly érvágást jelent többeknek is:

akik nyugdíj előtt állnak, azok akár 8 havival kevesebb végkielégítést kaptak, de azok is buktak kéthavit, akik csak tíz évet dolgoztak a gyárban.

A Népszava cikke szerint a kormány stratégiai partnerének számító, nagy múltú gyár vezetése áprilisban, az országgyűlési szavazás után jelentette be, hogy a remélt fejlesztések helyett a túlélésért küzdenek. A cég, amely 2018-ban került újra magyar kézbe, a tartozásai miatt előbb 1600 dolgozóját küldte el az öt telephelyéről (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Hajdúböszörmény, Újpest, Kisvárda – utóbbi telephelyről mindenkit elküldtek, így az be is zárt), majd jött az Eximbank inkasszója, mai után a cégvezetés a csődeljárást választotta.

A csődegyezségi tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, mert ugyan a cég a svájci BusinessCreations csoport bevonásával megpróbált ugyan megegyezni a hitelezővel, ám az állami tulajdonú Eximbank nemet mondott az ajánlott konstrukcióra, emiatt pedig elkerülhetetlen lett a felszámolás megindítása.

A Népszavának a Tungsram vezetése úgy nyilatkozott, hogy a céljuk az, hogy az eljárás alatt egyezséget kössenek a hitelezőkkel és kilábaljanak a felszámolásból, a működésüket pedig tovább folytassák. A terveik szerint kisebb leányvállalatokat hoznak létre, amikkel a Tungsram egyes üzletágai életben tudnának maradni, mivel a kisebb cégek vonzóbbak a befektetők számára.

Sallai Gábor szakszervezeti vezető a lapnak arról beszélt, hogy a cégvezetés folyamatosan tárgyal, és állítólag már több befektetőjelölt is akadt. Épp ezért ők most nem tehetnek mást, csak bíznakbenne, hogy sikerül megoldani a helyzetet és folytatódhat a termelés.

"Persze nem az eredeti, háromezres létszámmal, sőt, már annak is örülnénk, hogy azoknak megmaradna a munkahelye, akiknek az elmúlt hetekben felmondtak"

- tette hozzá a szakszervezet elnöke.