Hadházy: "A propaganda erejében bízva a miniszterelnök nagyívben tesz Önökre"

Hadházy Ákos közösségi oldalán írt arról, hogy "Orbán a 150 fős “katonai” Airbus repülővel ugrott ki meccset nézni a katari vébére".



Fotó: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszél az általa meghirdetett tüntetésen az MTVA óbudai székháza előtt 2022. november 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Bejegyzése szerint "előtte pár nappal pedig az elődöntőre valamelyik oligarcha luxus repülőjével ment ki, de előre küldte a “honvédségi” jetet is és a meccs végén már azzal utazott Brüsszelbe".

- fogalmaz bejegyzésében.

Orbán persze a látszat kedvéért mindkét alkalommal smúzolt egyet a gazdag arab ország miniszterelnökével is (gazdag arab jó arab, szegény arab piszkos migráns), de a tény eztől tény: Orbán az Önök pénzén utazott 150 fős különbusszal Katarba. (Egyébként az elődöntő másnapján Szijjártó egy MÁSIK jettel szintén odautazott tárgyalni, elvileg gáz vásárlásról. De azért ne felejtsük el, hogy pont Katar adta a nagy bőrönd pénzt az EU-s képviselőnek, amin Orbán is gúnyolódott amúgy. Vajon Orbán is kapott reklámtáskát? )