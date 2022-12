Veszélybe kerülhetnek a melegrekordok idén szilveszterkor és újév napján is

A tavaly/idén regisztrált új melegrekordok egy része máris az első adandó alkalommal "törlődhet" – jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Grafika: OMSZ

Mint közösségi oldalukon írják, az Észak-, Északnyugat-Európa fölött vonuló ciklonok tág melegszektorában kifejezetten enyhe levegő árasztja el ugyanis a kontinens középső és déli területeit, így a Kárpát-medencét is. Emiatt országunk nagyobb részén csakúgy, mint egy évvel ezelőtt, most is tavaszias szilveszter és újév elé nézünk