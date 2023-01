Az ítélet jogerős.

MTI/Kovács Tamás

A Momentum országgyűlési képviselője, Bedő Dávid a Facebook-oldalán tette közzé, hogy sikeresen pert nyert a Fidesz egyik legszélsőségesebb propagandalapja, a Pesti Srácok ellen.

Köztudott, hogy a kormány propagandalapjai hazudnak, és ezt most egy jogerős bírósági ítélet is megerősíti. A Pesti Srácok nevű szennylap ugyanis azt állította valótlanul, hogy a választások után – már országgyűlési képviselőként – felvettem az önkormányzati tiszteletdíjam. Természetesen ez nem volt igaz, ezt mondta ki most a bíróság is