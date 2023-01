Szokatlan időjárási helyzetre készülhetünk: narancssárga veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat

Tél közepén járunk, de még véletlenül sem az extrém hideg, vagy a rendkívüli hóhelyzet nehezíti az életünket.



Fotó: Pixabay

Valami egészen más, történetesen a nagy mennyiségű eső miatt adott ki veszélyzelzést hat vármegyére az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mint írják, egy mediterrán ciklon egyre masszívabb, terebélyes csapadékrendszere vonul fölöttünk, amelynek súlypontja csak nagyon lassan helyeződik keleti irányba – kedd napközben kezd határozottan gyengülni, majd szűnni a csapadékhullás északnyugat, nyugat felől. Délutánig leginkább a Dunántúlon és a középső országrészben a 20 mm-t, illetve helyenként (elsősorban a Dunántúl középső és keleti vidékein) a 30 mm-t (lokálisan akár a 40-50 mm-t) is meghaladhatja a lehullott csapadékösszeg.

Az alábbi megyékre adott ki első- és másodfokú veszélyjelzéseket a meteorológia:

A hajnali, reggeli óráktól előbb a Dunántúlon, majd a középső vidékeken is viharos lökések kísérhetik az északnyugati, északi szelet – köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 km/h-t. Emellett Borsod megyében is előfordulhatnak 70 km/h fölötti lökések az északira, északkeletire forduló szélből a késő délelőtti, déli óráktól.

A Mecsek, illetve a Dunántúli-, valamint az Északi-középhegység magasabb részein erős intenzitás esetén havas esőbe, hóba válthat a csapadék, és alacsony valószínűség mellett kifehéredhet a táj.