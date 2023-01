A kommentelők pedig beleálltak a dologba.

Ahogyan megírtuk, csütörtök reggel Kormányinfót tartottak, ahol többek között a napokban sokat vitatott Erasmus-programról is szó volt. Gulyás mellett a helyszínen megjelent Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki le is fotózkodott a miniszterrel:

A kommentelőknek nem is kellett több, Varga bejegyzéséhez, miszerint „A Kormányinfó után én is feltettem pár fontos szakmai kérdést Gulyás Gergely miniszter úrnak.” rengeteg hozzászólás érkezett. Íme néhány: