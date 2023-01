Luxushotelek, magyar futball, dollármilliós sikkasztás – Lebukott a magyar milliárdos, aki sikkasztott pénzből fizethetett magyar focistákat

Ausztráliából sikkasztott pénzből tarthatta fenn focicsapatát és luxuséletét Bélteky Róbert egy ausztrál cikk beszámolója szerint.

Hatalmas csalás lehetősége merült fel, amely a magyar foci világát is érinti, és amelynek a középpontjában az Ausztráliában élő Bélteky Róbert áll. A korábban általa irányított cég tulajdonosai jelentették fel Béltekyt, aki a vádak szerint tíz éven át sikkasztott a cég kasszájából, és részben ebből a pénzből fizette Magyarországon játszó labdarúgók fizetését.

Luxushotelek, magyar foci: 10 millió dolláros csalással vádolják Robert Belteky parkolóüzemeltetési vezetőt

– ezzel a címmel jelent meg kedden egy melbourne-i újság, a Herald Sun cikke a G7 pénteki összefoglalója szerint.

Bélteky Róbert sikkasztott pénzből állhatta a Magyarországon játszó focisták fizetését

Az Ausztráliában élő Bélteky Róbert neve a focikedvelők számára azért lehet ismerős, mert ő volt a tulajdonosa a Budafoki MTE labdarúgóklubnak. Bélteky támogatásának köszönhetően a csapat 2020-ben feljutott az első osztályba, de a szezon végén kiesett, és jelenleg a másodosztályú bajnokság 17. helyén áll. A Herald Sun cikke alapján Béltekyt az általa korábban irányított cég tulajdonosai jelentették fel, akik szerint a vállalatvezető tíz éven át sikkasztott a cég kasszájából, és részben ebből a pénzből állta a Magyarországon játszó labdarúgók fizetését.

Bélteky több mint tíz éven át vezette a parkolásüzemeltetéssel foglalkozó ausztrál gyökerű társaságot, a Care Parkot. A 21 éves cég 500 parkolóházat üzemeltet öt országban: Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon, Malajziában és Új-Zélandon. Több mint ezer alkalmazottja van, és öt országban aktív: Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon, Malajziában és Új-Zélandon.

Bélteky 2009-ben lett a cég ügyvezető igazgatója. A cég többségi tulajdonosa egy hongkongi ingatlanfejlesztő, akinek a vezetésével tavaly novemberben rúgták ki a magyar származású igazgatót „súlyos és szándékos kötelességszegésre” hivatkozva. Ezután még bírósághoz is fordultak, ugyanis azzal vádolják Béltekyt, hogy 2012-től kezdődően 10 éven át sikkaszott a cég vagyonából, összesen 10 millió ausztrál dollárt, vagyis 2,5 milliárd forintot.

A feljelentés arra is kitér, hogy

Bélteky mihez kezdett az elsikkasztott pénz jó részével: több mint 2,7 millió ausztrál dollárt (680 millió forintot) utalt egy budafoki focicsapatnak, a Budafoki MTE labdarúgóklubnak, amelynek ő volt a tulajdonosa.

A cég számlájáról további 918 ezer ausztrál dollárt (231 millió forint) utaltak el Bélteky magyar számlájára, és a feljelentés szerint ennek a pénznek a nagy részét is a Budafok működési költségeire költötték, beleértve a játékosok bérét.

A koronavírus-járvány miatt üres lelátók a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában játszott Budafoki MTE – MTK Budapest mérkőzésen a Budafoki MTE Sporttelepen 2021. január 24-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az ügy egyik legérdekesebb szála, hogy bár Béltekyt hivatalosan kirúgták a Care Parktól 2019 áprilisában, ennek ellenére továbbra is tulajdonosként szerepel a futballklub honlapján, a vezetőedző is így hivatkozik rá, és a médiában is rendre így szerepel – teszi hozzá a G7.

A G7 azt is megerősítette, hogy a Care Park leánycégei és a Budafoki MTE Kft. között valóban volt pénzáramlás, ezt hazai cégdokumentumok is bizonyítják.

Érdekesség, hogy Bélteky még akkor is sajátjaként hivatkozott a budafoki focicsapatra, amikor az 2021-ben kiesett az élvonalból, és már két éve nem ő volt a tulajdonos. Az üzletember a koronavírus-járvány miatt nem tudott eljönni Ausztráliából Magyarországra meccset nézni, de azt mondta a kiesés után a Nemzeti Sportnak, hogy „addig nem nyugszom, amíg nem látom az NB I-ben élőben is a csapatomat!”.

A G7 megkereste a budafoki klubot, hogy kívánják-e kommentálni az állítólagos sikkasztásról szóló ausztrál cikket, illetve tudtak-e arról, hogy Bélteky állítása ellenére nem volt a tulajdonosuk, de azt írták, hogy a klub „nem kíván nyilatkozni az ügyben”.