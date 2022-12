4500 orvos meglebegtette a felmondását, ha elfogadják az egészségügy átalakításáról szóló törvénycsomagot

Jövő év elejére összehívja a rendkívüli országos küldöttgyűlését a Magyar Orvosi Kamara (MOK), miután három nap alatt mintegy 8 ezer orvos reagált a gyors felmérésükre – mondta a Népszavának Álmos Péter, a köztestület alelnöke.

Fotó: pixabay.com

Ezen a fórumon születhet döntés arról, hogy milyen tiltakozó akciót támogat az orvostársadalom válaszul arra, hogy az egészségügy átalakításáról szóló törvénycsomag elfogadása előtt a kormányzat nem vette figyelembe észrevételeiket.

– A válaszadók 96,6 százaléka érezte úgy, hogy a jelen helyzetben szükség van a küldöttgyűlés összehívására – részletezte a kérdőívre érkezett reakciókat Álmos Péter, aki elmondta azt is, hogy 4500 orvos nyilatkozott úgy, hogy hajlandó letétbe helyezni a felmondását, és 6800-an pedig az önként vállalt túlmunka szerződéseikről állították ugyanezt. A válaszolók mintegy harmada az alapellátásban, a többség szakrendelőben, illetve kórházban dolgozik.

– Egyelőre még nem gyűjtjük a felmondásokat, a cél pusztán a szándék felmérése volt – közölte Álmos Péter, aki hozzátette:

„ha azt nézzük, hogy most Szlovákiában 2100 orvos a letétbe helyezett felmondásával megfelelő körülményeket tudott kiharcolni, akkor a hazai 4500 orvos szándéka is – úgy gondoljuk – erős érv.”

– Mindvégig, ahol lehetett, próbáltuk véleménynyilvánítással, tárgyalással elérni azt, hogy egy olyan javaslat menjen át, amit a szakma, az orvostársadalom is tud támogatni, életképesnek tart – mondta Álmos Péter. Hozzátette:

„a legnagyobb probléma, hogy az orvostársadalom megkerülésével a gyógyítókra hárítanak olyan problémákat, amelyek veszélyeztetik a betegbiztonságot. Például, ha egy orvost a törvényben leírt módon elvezényelhetnek, mi lesz azokkal a betegekkel, akiket addig ő gondozott? A kamara szerint ez nem oldja meg a szakemberhiányt, hiszen ma már szinte minden szakma hiányszakma. Mi azt is szeretnénk, hogy ahol nem biztosítható a minőségi ellátás, azokat a szolgáltatási helyeket ne tartsuk fenn tovább. Problémát láttunk abban is, hogy úgy vezetnék be az orvosi munka minőségértékelését, hogy az ahhoz kötődő premizálásra nincs a rendszerben plusz forrás.”