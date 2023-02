Április 1-től kedvezőbb feltételekkel lehet hozzájutni az áramhoz

Kedvező változások áram-fronton.

Az Energiaügyi Minisztérium egy közleményben tudatta, hogy azok, akiknek a szerződésük szerint változó tarifákért vételezik a villamos energiát, fix árakra térhetnek át április 1-jétől. Ezzel a lehetőséggel persze nem mindenki élhet.

„A nemzetközi energiaválságban korábban sosem tapasztalt magasságokba emelkedtek az energiaárak. Az ősz óta fokozatos visszarendeződés figyelhető meg, jelenleg is a tavalyi csúcsoknál kedvezőbb szinten alakulnak az árak”

- írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Hozzátették, hogy a magyar kormány korábban a földgázszolgáltatásban nyitotta meg a változó áras szerződésekről fix árakra átállás lehetőségét. A legszélesebb ügyfélkört kiszolgáló MVM-nél több mint 700 jogosult üzleti partner juthat így rögzített árakon földgázhoz összesen több mint 7500 fogyasztási helyen. Most az áramellátásra is kiterjesztik ezt a lehetőséget, amivel a villamosenergia-szolgáltatásban is

a költségvetési szervek,

az állami gazdasági társaságok,

a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik és cégeik,

a közérdekű alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények és

az egyházak

élhetnek.

Arról, hogyan lehet igénybevenni a módosítást, illetve, hogy kikre NEM vonatkoznak a kedvező feltételek, a Promotions.hu cikkében olvashatnak.