A Klikk TV Mélyvíz című műsorában Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus elemezte Orbán Viktornak az utóbbi egy héten elhangzott beszédeinek néhány fontos szegmensét.

Arra a három érvre, hogy az orosz invázió tulajdonképpen Amerika háborúja, hogy a brüsszeli szankciók elhibázottak, és hogy a dollárbaloldal csak segédkezik ehhez Brüsszelben, tavaly ősszel kapott rá Orbán Viktor

– emlékeztetett Kéri László.

Ez bizonyos szempontból életveszélyes az ellenzék számára is, mert kriminalizálják őket és innen csak egy lépés a hazaárulózás. Az év első két hónapja szigorúan Orbán Viktorral volt tele és észrevehető, hogy nem tudnak másképp viselkedni, mint amikor kampányhelyzetben vannak, mert valós, megoldandó problémákkal kerülnek szembe.

Kéri szerint kiosztja a nagyhatalmakat, hogy mit kellene tenniük, hiszen minden problémánk onnan fakad.

Orbán logikája szerint az infláció akkor feleződik meg, ha a szankciókat visszavonják, de azt a közgazdaságtan nem ismeri, hogy a mutatók parancsra változnának – mondta Petschnig Mária Zita közgazdász.

Lehet, hogy egy számjegyű lesz, mert az elmúlt év második felében erősödött fel az infláció Magyarországon és ha nem lesz újabb energia-árdrágulás, viszont mennek le az árak, akkor csökkenhet az infláció tíz százalék körülire.

Felhívta a figyelmet arra, hogy sokan az infláció csökkenését úgy értelmezik, akkor áresés is bekövetkezik. Ez nem igaz, csak az infláció üteme mérséklődik ez év végére – mutatott rá.

Az elmúlt év vége felé, októbertől már a legtöbb uniós országban lefelé ment az infláció üteme, nálunk pedig akkor még mindig fölfelé és januárban is fölfelé, miközben az euróövezetben ekkor már nyolc és fél százalékra ment le a decemberi 9.2-ről

– sorolta a számokat a szakember.

Ha Orbán megszólal, csak a megtartandó szavazóbázist szólítja meg, 6 millió embernek pedig nem mond semmit

– szúrta közbe Kéri László.

Petschnig Mária Zita elemzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy Orbán három eredménnyel dicsekszik, az egyik, hogy soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon, mint most, a másik, hogy ekkora export sem volt sohasem, és hogy ennyi tőke soha nem jött be az országba.

A közgazdász kiemelte, hogy az exportról is csak féligazságot mond Orbán, mert valóban a dinamikája soha ilyen nem volt, de ebben benne van az infláció is.

Azt, hogy minden problémának oka a háború, könnyű elhinnie annak, aki csak azt a médiát hallgatja, amely a moszkvai rádió magyar hangjává vált

– fogalmazta meg véleményét az állami csatornákról Kéri László

A Klikk TV Mélyvíz című műsora itt nézhető meg.