„Gyurinak szólni, Trócsányi ügye hogy áll!” – A volt igazságügyi miniszterre neve is felbukkan Schadl György bizalmasának naplójában

Nem csupán Rogán Antal miniszter kabinetfőnökének neve tűnik fel Schadl György bizalmi emberének naplójában, hanem egy másik jól ismert fideszes politikai szereplő, Trócsányi László volt igazságügyi miniszteré is – derül ki a Völner Pál volt államtitkárt és a végrehajtói kar elnökét érintő büntetőügy nyomozati irataiból. Trócsányi elismerte: „szakkérdésben" egyeztetett Schadl Györggyel.

A volt igazságügyi miniszter reagált arra, hogy több vádlott is beidéztetné őt a bíróság elé. A 2019 óta az Európai Parlamentben politizáló volt tárcavezető a 24.hu-nak elmondta, hogy „szakkérdésben” egy alkalommal, 2021-ben egyeztetett a végrehajtói kar elnökével, akivel más kapcsolata nem volt. Ennek ellenére közvetlenül Schadl letartóztatása előtt a végrehajtói kar elnökének asszisztense „Trócsányi ügyével” kapcsolatos bejegyzést írt naplójába, amire a Fidesz által az EP-be delegált politikus sem adott magyarázatot.

Gyurinak szólni, Trócsányi ügye hogy áll!

– szerepel egy ponton Schadl György asszisztensének naplójában a 24.hu cikke szerint. A megjegyzés Trócsányi László volt igazságügyi miniszterre utalhat, ő azonban azt mondta a lapnak, egy szakmai egyeztetésen felül nem került kapcsolatba a végrehajtói kar letartóztatott elnökével.

A 24.hu által megszerzett nyomozati anyagokból kiderül, hogy M. V., az ügy negyedrendű vádlottja, Schadl bizalmasa, sofőrje – akinek Rogán Antal kabinetfőnökével is volt kapcsolata – gyakran intézte a végrehajtói kar fejének ügyes-bajos dolgait. M. V. naplóbejegyzései közé 2021. novemberének elején, vagyis Schadl letartóztatása előtt néhány nappal került be a fent idézett megjegyzés, amely nem utal részletesebben arra, milyen ügyről van szó. Ellenben a büntetőper előkészítő ülésén kiderült, hogy egy vesztegetéssel vádolt önálló bírósági végrehajtó és Völner Pál is Trócsányi László meghallgatását indítványozta.

Trócsányi László fideszes európai parlamenti képviselő, a Magyar Jogász Egylet elnöke kerekasztal-beszélgetésen az EU jövőjéről szóló konferenciasorozat rendezvényén az Igazságügyi Minisztériumban 2021. szeptember 30-án. Fotó: MTI/Kovács Attila

A 24.hu megkereste a 2019 óta az Európai Parlamentben politizáló Trócsányit, aki válaszként közölte:

2021-ben egy alkalommal beszéltem a végrehajtói kar elnökével végrehajtási szakkérdésben. Más kapcsolatom nem volt vele, ebből következően kapcsolatot nevezettel nem tartottam.

Azt írta, minisztersége alatt egyedi végrehajtói kinevezéssel nem foglalkozott, ennek szabályait a minisztérium szervezeti és működési rendjének szabályzata tartalmazta. A volt miniszter szikáran azt is kommentálta, hogy tanúként meghallgatná pár érintett: „egy büntető eljárásban az érintettnek jogában áll tanú beidézésére javaslatot tenni, amelynek teljesítéséről a bíróság dönt.”

Az, hogy Trócsányit meghallgatja-e a bíróság, májusban derülhet ki, ekkora záródik a büntetőper előkészítő ülése, és kezdődik a tárgyalási szakasz. Völner Pál egyébként Varga Judit jelenleg hivatalban lévő igazságügyi miniszter meghallgatását is kezdeményezte számos államtitkár mellett. Az előkészítő ülés során az ügy huszonkét vádlottja közül tíz beismerte bűnösségét, ami a két főszereplő, Völner Pál és Schadl György pozícióját gyengíti.