Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én Kiskőrösön mondott ünnepi beszédet. A 24.hu tudósítása szerint visszafogottan fogadták a kormányfőt Kiskőrösön. Nem volt "Viktor, Viktor" skandálás vagy ujjongás, csak taps. Orbán beszédét pedig síri csendben hallgatta végig a közönség az esőben.

Petőfi Sándor kiskőrösi szülőházánál mondott ünnepi beszédet Orbán Viktor szerda délután.

Orbán beszéde elején azt közölte, hogy

Petőfi születésekor olyan gyenge volt, hogy spirituszban fürdették, majd vándorszínész lett és az ország ünnepelt költője lett.

5 év alatt 1000 verset írt, kirobbantott egy forradalmat, és elhozta a szabadságot az országnak. 26 évesen pedig elesik – tette hozzá. Nem ágyban párnák közt, hanem a szabadság harcmezején éri a halál – mondta a kormányfő.

Hozzátéve:

a csatatéren, szemtanúk nélkül esik el, ekkor már senki nem él azok közül, akik látták érkezését az evilági életbe, ahogy jött, úgy távozott, „egyszerűen átlépett a legendák világába.

"Egy 26 éves röppálya a magyar égbolton, ami mély-Magyarországból indul, és a csillagösvényen végződik. Egy villanás, amelyet saját nemzete lélegzet visszafojtva követ és csodál. Egy külföldi azt mondaná, rejtély. Egy amerikai filmrendező azt, hogy Petőfi-rejtély. Mi magyarok semmiféle rejtélyt nem látunk, magyar sors – mondjuk inkább. Közülünk való, aki fölénk emelkedik, a magyar nehezen fogadja el az ilyesmit, de most örömmel beadjuk a derekunkat, mert tudjuk, ha szeretnénk is, aligha tudnánk utána csinálni. Petőfi Sándor a mi szerelmetes fiúnk"

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint minden magyar tud tőle legalább egy verssort, „minden magyarban van egy kis Petőfi és Petőfiben ott van minden magyar”.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy Petőfi születése idején szövegezte Kölcsey a Himnuszt. 25 évvel a Himnusz után Magyarország már felemelte a fejét, és felegyenesedő nemzet, és önbizalommal tekint szét – mondta a kormányfő.

"Ez a nagy közös születésnapunk"

Azért nem ununk rá március 15-ére, mert ez egy nagy közös születésnap

- mondta a kormányfő. Így él a mi emlékezetünkben a magyar szabadság születésének a napja is – közölte. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy Kiskőrösről indult el a nemzet nagy menetelése is. Szólt arról is, hogy Petőfi szülei előtt is fejet kell hajtani.

Orbán Viktor úgy látja, hajlamosak vagyunk elfeledkezni nagyjaink szüleiről, „mi ne tegyük, hajtsunk fejet az öreg Petrovics előtt. Az öreg Petrovics boldog és vidám gyermekkort teremtett két fiának, és az ő munkás hazaszeretetét tovább is adta nekik. István, a fiatalabb Petőfi bátor ember volt, századosi rangig jutott, a megtorlás idején lefokozták és közlegénynek sorozták be a császári seregbe, majd három év sáncmunkára ítélték, megtörni nem tudták, emelt fővel viselte”. Az édesanyáról is beszélt Orbán Viktor, aki szlovák asszonyként „itt, ebben a házban vajúdva hozta világra a legnagyobb magyar költőt. Dicsőség a Petrovics családnak”.

Orbán Petőfi Sándor életrajzából adódóan kénytelen volt arról is beszélni, hogy milyen nehéz dolga volt a beilleszkedéssel egy szerb-szlovák vegyes családnak a kunok közé.

Ha két magyar találkozik, pillanatoknak kell eltelnie, hogy három véleménye legyen

- lépet tovább a migránsellenes populistaként kicsit idegen témán, hogy közölje, abban minden magyar egyetért, hogy Petőfi a legnagyobb költőnk.

Talán megbocsátható részrehajlás, ha azt mondjuk, hogy a magyar a szabadság legtökéletesebb nyelve

- mondta.

Majd rátért Petőfi Sándor testfelépítésére, és arra, hogy sokszor szólt be hadügyminisztereknek. "Nem volt férjnek való se. Szendrei Júliához volt való" – mondta.

Csak öt év, és Petőfi életműve mégis teljes

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy

Petőfi soha nem hagyta el a szellemi világ keresztény erőterét.

A szabadság, egyenlőség, testvériség a hit, remény, szeretet parancsa mellett érvényes csak, és ezt Petőfi is tudta – mondta.

Megállás nélkül dolgozott Petőfi, és csak 5 év adatott neki alkotásra

- mondta. Csak 5 év, és Petőfi életműve mégis teljes.

Az ő életművét az tette teljessé, hogy maradéktalanul megfizette a hazának, amit verseiben vállalt – mondta a kormányfő.

Mi is úgy szeretnénk távozni a világból, hogy minden nekünk kirótt kötelességet teljesítettünk

- tette hozzá.