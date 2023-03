Az Aldi, a Lidl és a Tesco árcsökkentő lépései után a SPAR-ban is újabb termékkör lesz olcsóbb.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Most azt láthatjuk, hogy jó eséllyel túl van a csúcson az infláció, miután a januári 25,7 százalékos fogyasztói árindexnél 30 bázisponttal kedvezőbb, 25,4 százalékos adatot közölt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – írja az index.hu. Most még viszont sok vásárló tapasztalja azt, hogy a korábbi 5-6 ezer forintos napi élelmiszer-beszerzés nem ritkán átlépi a 10 ezres lélektani határt, a 15-20 ezer forintos nagybevásárlás pedig 30 ezernél is többe kerülhet.

Végre azonban elindult egy kedvező folyamat, az elmúlt hetekben sorra üzennek hadat az áraknak a diszkontláncok, illetve a hiper- és szupermarketek szegmensében működő élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok is.

Egy hete több mint 300 termékkel indított promóciót a SPAR, ezen a héten pedig csaknem 70 további tétellel bővítik azt.

Az áruház a promóció keretein belül hetente újabb és újabb termékek árát csökkenti: minden hétfőn bővül új termékekkel a lista, az online szórólapon pedig szerepel a termékek új fogyasztói ára és az árcsökkenés mértéke is.

A lap megtudta, hogy március 20-a hétfőtől a promócióban részt vevő:

pékáruk (kenyerek, zsemlék, kiflik, bagettek, paillasse-ok) ára 7–40 százalékkal,

haltermékek ára 18 és 30 százalék közti mértékben csökken,

míg egyes húskészítmények (virsli, baconszalonna) 5 százalékkal kerülnek kevesebbe.