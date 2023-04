Sírgödörbe dobták, eltemették – Mégis a világ egyik legjobb devizája lett a forint

2022-ben bőven 400 felett is járt a forint az euróval szemben, sőt októberben a 430-as szintet is megugrotta az árfolyam, amivel történelmi mélypontra esett a magyar deviza – írja a Portfólió.

A hirtelen 500 bázisponttal 18 százalékra emelt irányadó kamat fordította erősödésbe a forintot, ez az erősödés pedig kisebb-nagyobb megállókkal azóta is kitart.

Az utóbbi hetekben az amerikai bankcsődök és az európai bankszektorra való fertőzés kockázata megingatta a magyar devizát, rövid időre ismét 400 körül volt a jegyzés, azonban utána ismét rákapcsolt a forint.

A fő ok továbbra is a 18 százalékos irányadó kamat, aminél magasabbat nem csak Európában, de a feltörekvő piacon is alig találni.