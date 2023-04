A benzinkutakon szerdától újabb 10 forinttal olcsóbban lehet majd tankolni a dízelt.

MTI/Komka Péter

Igaz, a dízel már most is olcsóbb, mint a benzin, de úgy tűnik, hogy szerdától az olló még jobban kinyílik, ugyanis bruttó 10 forinttal csökken a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. A holtakoljak.hu információi szerint a benzin ára ezúttal nem változik; előtte, március második felében többször is emelkedett.

A telex.hu szemléje szerint a mostani átlagos kiskereskedelmi árakból kiindulva arra számíthatunk, hogy szerdától a 95-ös benzin átlagára továbbra is 614 forint lesz litereként, míg a gázolajé várhatóan 590 forintra csökken.