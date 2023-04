Szerdán reggel ismét kordont bontott a Momentum a Karmelitánál. Orbán Viktor, aki még megérkezése előtt értesült az ellenzéki akcióról, inkább a Sándor palotába parkolt be a kisbusszal. Orbán tehát a kordonbontás miatt nem a Karmelitán keresztül ment be munkahelyére, hanem a Köztársasági Elnöki Hivatalnál állt meg, és onnan sétált be hátulról a Karmelitába, így sem az újságírókkal, sem a momentumosokkal nem kellett találkoznia. Nem úgy, mint Semjénnek, aki korábban érkezett és összeszólalkozott Hadházy Ákossal.

Szerdán harmadszor is lebontja a Karmelita kolostor bejáratát mondvacsinált okból elzáró kordont Hadházy Ákos és a Momentum. Nagy a rendőri készültség, kormányülés van az épületben, sorban érkeznek a kormánytagok a helyszínre. Orbán Viktor ügyesen kikerülte a kordonbontókat, és egy hátsó bejáraton ment be a Karmelitába. A korán érkező Semjén azonban belefutott a momentumosokba, és be is szólt nekik és Hadházynak, amiről korábbi cikkünkben bővebben is írtunk.

Orbán Viktor ma kormányülést tart, ismét fontos döntések előtt áll a kabinet

A hátsó bejáraton besurranó Orbán Viktor Facebook-oldalán posztolt a szerdai napjáról. A miniszterelnök az ülésről bejegyzésében azt írta:

Szerda, kormányülés. Nekünk Magyarország az első!

Hogy pontosan miről tárgyalnak ma a Karmelitában, azt nem tudni. Vészesen közeleg azonban az alapélelmiszerekre korábban kivetett ársapkák határidejének vége. Mint ismert, április 30-ig hivatalosan biztosan velünk maradnak az árstopok.