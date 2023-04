Semjén Zsolt kiakadt: "Maguk egyébként most mit csinálnak itt?" – Ismét kordont bont a Karmelitánál a Momentum, Orbán már résen volt, és kerülőúton surrant be munkahelyére

Szerda reggel 7 óra körül ismét megkezdte a kordonok lebontását a Momentum és Hadházy a Karmelitánál. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a 444 tudósítója szerint megállt a kordonbontók mellett, és azt kérdezte tőlük: maguk egyébként most mit csinálnak itt? 8 óra előtt megérkezett Orbán Viktor is, de ő már a Sándor palotába parkolt be a kisbusszal, majd átsétált az udvaron a Karmelitába. A Karmelita bejáratát megerősítette a rendőrség, körülbelül tíz rendőr áll az ajtóban.

Szerdán harmadszor is lebontja a Karmelita kolostor bejáratát mondvacsinált okból elzáró kordont Hadházy Ákos és a Momentum. A tervek szerint a bontással nem lesz vége az akciónak, váltott műszakokban 24 óráig őrzik majd a kordonokat – írja a 444.hu oldal.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A portál helyszíni tudósítója szerint 7 óra után kicsivel érkeztek meg a résztvevők. El is kezdték az akciót, a rendőrök hagyták nekik. Hadházy, Orosz Anna, Hajnal Miklós és Gelencsér Ferenc először a garázs előtti kordont bontották le. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a 444 tudósítja szerint megállt, és azt kérdezte:

maguk egyébként most mit csinálnak itt?

Hadházy is megszólította Semjént, aztán ment tovább bontani. Varga Mihály már nem volt ennyire jóindulatú, ő nem állt meg.

Hadházy Ákos azt próbálta megtudni Semjéntől, hogy ha ez egy építési terület és ezért van körülötte kordon, akkor ők miért közlekedhetnek ott védőruházat nélkül.

Orbán kerülőúton surrant be a Karmelitába

Megérkezett 8 óra előtt Orbán Viktor is, de a Sándor palotába parkolt be a kisbusszal. Orbán tehát nem a Karmelitán keresztül ment be az épületbe, hanem a Köztársasági Elnöki Hivatalnál állt meg autójával, és onnan sétált be hátulról a Karmelitába, így sem az újságírókkal, sem a momentumosokkal nem találkozott.

A leláncolt és lelakatolt kordonok elé a momentumosok „Különleges jogrend=fideszes jogrend”, „Fideszes jogrendben nincs jogbiztonság” és „Különleges jogrendben csökken a nyugdíjak reálértéke” feliratú táblákat helyeztek. Készenléti rendőrök is érkeztek a Karmelitához.

A Momentum parlamenti képviselői kifeszítettek egy molinót a Karmelita kapujára is, amin pedig a következő üzenet áll:

Követeljük az önkényuralmat eredményező különleges jogrend és a rendeleti kormányzás felszámolását, az Országgyűlés kormányt ellenőrző szerepének helyreállítását!

Ez a mai már a harmadik akció

Ahogy korábban mi is megírtuk Hadházy Ákosék múlt héten is nekimentek a kordonnak. Ekkor történt az az eset, amikor Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára „Ahelyett, hogy kapálnál, bazdmeg!" kiáltással vezette le az ideget Gelencsér Ferencen. Az esetre még Orbán is felfigyelt és megdöbbentő dolgot tett a kormányfő.

Az első kordonbontás három hete volt, március 14-én. Akkor Hadházy Ákos és a Momentum parlamenti frakciója ténylegesen lebontotta a Karmelita főbejáratát, illetve az épülethez vezető Színház utca száját lezáró mindkét kordont, majd a követeléseiket soroló 12 pont-parafrázist rövid időre ki is ragasztották a Karmelita főkapujára. A kordonokat alig egy órával az akció után már szinte teljesen visszaépítették.