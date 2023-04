Gulyás Gergely keményen nekiment az ellenzéknek: "A baloldali ellenzék által kínált politikai termék ma a hazaárulás"

Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a baloldali ellenzék által kínált politikai termék ma a hazaárulás; Gulyás Gergely a Magyar Hírlap online kiadásának adott, pénteken megjelent interjújában beszélt a brüsszeli megegyezésről is, amelyhez szerinte az EU részéről már csak politikai döntés kell.



Fotó: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. április 6-án. MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely elmondta:

"Brüsszel a magyar kormánnyal szemben korábban is kettős mércét alkalmazott", ezért a tavalyi választást követően "semmi okunk nem volt abban bízni, hogy ez hirtelen megváltozik". Emlékeztetett, a magyar uniós pénzügyi támogatásokat eddig is előfinanszírozták, és ez a mostani viták ellenére is csökkenti annak a veszélyét, hogy "az országot Brüsszel magatartása miatt kár érje".