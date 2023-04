Így segít a kormány a kárpátaljai magyaroknak – videó

Segélyszállítmányok, felújított iskola és anyaotthon. Így segítünk a kárpátaljai magyaroknak – írta a kormány a Facebook-oldalán.



Fotó: Facebook / Magyarország Kormánya videó

A bejegyzéshez készített videóban Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője arról beszélt, hogy

Magyarország egy év alatt 1635 tonnányi segélyárut küldött Ukrajnába.

Hozzátette: a háború második napján már többen kérték, segítsen a szervezet az elhelyezésükben Beregszászon.

Mielőtt a segélyprogram elindult, a csapatuk több mint negyven embert fogadott be

- közölte, kiemelve, hogy szállást, ételt és munkát adtak az embereknek, a segélyszervezet raktárát például egy dnyiprói menekült vezeti.

Gerevich János a videóban bemutatta a beregszászi 13-as számú óvodát, amelyet – mint mondta – a magyar kormány támogatásával és az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével újítottak fel. Szólt arról is, hogy a felújítás során az épülethez egy új részt is építettek, ebben van mások mellett a konyha és az óvóhely is.

A videóban megszólalt Pál Andrea beregszászi óvónő is, aki megköszönte az épület felújítását.

Ezért sok-sok puszi, hála a gyerekek nevében

- mondta.

Gerevich János beszámolt arról is, hogy a háború harmadik hónapjában hozzákezdtek anya- és gyermekotthonok kialakításához és a magyar kormány támogatásával sikerült Beregszászon egy ilyen épületet létrehozni.

A videóban Babják Zoltán, Beregszász polgármestere arról beszélt: itt mindenkinek ugyanaz a célja, hogy minél hamarabb elérjék a békét. Szavai szerint "óriási segítséget" kaptak a magyar kormánytól és civil szervezetektől. Példaként megemlítette, hogy a szirénát, ami Beregszászon szól, Szatmárnémetitől kapták, mert Ukrajnában nem lehetett légvédelmi szirénát beszerezni.

Babják Zoltán arra is kitért a videóban, hogy a beregszászi kistérségben ukránok és magyarok "egymás mellett békében éltek és élnek, és a háború ideje alatt is segítik egymást a családok"

A kormány a Facebook-oldalán közzétett videót "Segítünk a bajban" felirattal zárta.