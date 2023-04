Orbán Amerika-ellenessége is szóba kerül a kiszivárgott amerikai titkosszolgálati anyagokban

Egyelőre nem lehet tudni, hogy tényleg hiteles anyagokról, vagy egyszerű hamisítványokról van szó.

A 444 a New York Times cikke nyomán arról számolt be, hogy nagyon sok olyan dokumentum jelent meg a napokban több közösségi felületen (Discord, Twitter, Telegram), melyek amerikai titkosszolgálati anyagoknak tűnnek.

A főként az ukrajnai háborúval kapcsolatos anyagok kapcsán amerikai tisztségviselők elismerték a New York Times-nak, hogy azok valódi hírszerzési és műveleti tájékoztatóknak tűnnek, amiket a Pentagon állíthatott össze a kormány hírszerző szerveinek jelentései nyomán.

Egy katonai elemző at nyilatkozta, hogy a dokumentumok egy bizonyos részét az eredetihez képest úgy módosíthatták, hogy az ukrán veszteségeket túlbecsülje, míg az oroszokét enyhítse. Az elemzők szerint a szivárogtatás miatt az is kiderült, hogy az amerikai hírszerzés mennyire lát bele az oroszok műveleteibe, ez pedig kárt jelenthet az ukrán hadműveletek szempontjából, mert az orosz fél most már tudja, hogy mire figyeljen oda jobban.

A cikk szerint az FBI pénteken nyomozást indított a szivárogtatás miatt, de nem lesz egyszerű a dolguk, mert az anyagokhoz elviekben több száz, de akár ezernél is több tisztviselőnek lehetett hozzáférése.

"A dokumentumokból kiderül, hogy szinte mindegyik orosz biztonsági szolgálathoz sikerült beférkőznie az Egyesült Államoknak. Az egyik szigorúan titkosnak minősített jelentés arról szól, hogy az orosz vezérkar milyen tűzzónákat tervez létrehozni a NATO-országokból Ukrajnának szállított harckocsik ellen. És hogyan tanítják be a katonáknak a nyugati harckocsik sebezhetőségét. Egy másik bejegyzés arról szól, hogy a GRU, Oroszország katonai hírszerző egysége Afrikában információs kampányt indított, hogy a közvéleményt az Egyesült Államok ellen hangolja és az orosz külpolitikát népszerűsítése. Az orosz Nemzeti Védelmi Parancsnokság pedig az egyik dokumentum szerint az orosz erők csökkent harcképességét is beismerte.

De van olyan is, amiben az orosz védelmi minisztérium konkrét helyszíneket jelöl meg Odesszában és Mikolajevben, amikre március 3-án rakétacsapásokat akart mérni, hogy drónokat és légvédelmi ágyúkat semmisítsen meg. Az ilyen információkat az ukránok a védekezésnél is tudják hasznosítani. Ugyanakkor a hírszerzési jelentések azt mutatják, hogy az Egyesült Államok Ukrajna legfelsőbb katonai és politikai vezetői után is kémkedik"

- olvasható a 444 cikkében.

A lap a Yahoo News nyomán arról is beszámolt, hogy a több, Szigorúan titkos!-felirattal ellátott dokumentumok - melyek hitelességét egyelőre nem sikerült igazolni, szóval lehet, hogy igaziak, lehet, hogy egy részük manipulált, vagy teljességgel hamisítványok – között van olyan CIA-jelentés, mely Magyarországgal foglalkozik. Az anyagban írtak szerint az Orbán Viktor minsizterelnök által vezetett Magyarország az Egyesült Államokat tekinti az egyik legjelentősebb geopilitikai ellenfelének, és mindig is közelállt Oroszországhoz.