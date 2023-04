Fontos bejelentést tett Szijjártó Péter – Rendkívül törékeny és veszélyes a helyzet

Ahogy arról már beszámoltunk, kimenekítettek Szudánból tizennégy magyar és negyvennyolc külföldi állampolgárt, akik búvárkiránduláson vettek részt a közben polgárháborúba süllyedt ország partjainál.



Kép: Facebook/Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a konfliktus kitörésekor sikerült kapcsolatba lépni a részben magyar tulajdonú szervezőcéggel, illetve a hajó legénységével, akik a magyar diplomáciai segítségnek és koordinációnak hála a megfelelő mennyiségű üzemanyag vételezése után Szudán partjai helyett Egyiptom felé vették az irányt.

Akkor elmondta, hogy nyolc magyar állampolgárról tudnak, akik még Szudánban vannak, velük a körülményekhez képest folyamatos kapcsolatban állunk, és arra készülünk, hogy amint a biztonsági körülmények adottak lesznek, őket is evakuáljuk.

Egyelőre a repterek használhatatlanok, tehát az evakuációs kísérleteket egyelőre nem lehet megindítani

– mutatott rá.

Ma este újra megszólalt a helyzettel kapcsolatban a Facebook oldalán:

Szudánban továbbra is rendkívül törékeny és veszélyes a helyzet. Napközben újabb, az országban tartózkodó magyarok jelentkeztek, így mostanra 15-re nőtt a Szudánban lévő honfitársaink száma.

- mondta el Szijjártó, aki arra is kitért, hogy több evakuációs művelet is szerveződik, remélhetőleg minél előbb végrehajthatóvá is válnak.

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a térségbeli országokkal és az ENSZ-szel is annak érdekében, hogy minél előbb biztonságban tudhassunk minden magyar embert.

- tette hozzá.

A szudáni hadsereg szerint zajlanak az egyeztetések a külföldiek kimenekítéséről a harcok sújtotta országból, és az összehangolt evakuáció szombaton megkezdődhet, bár az amerikai kormány egyelőre nem erősítette meg a bejelentést.

Az afrikai országban múlt szombaton kezdődtek harcok a szudáni hadsereg és az RSF között, miután megrekedtek a tárgyalások arról, hogy miként integrálják hadsereg soraiba a félkatonai szervezetet.