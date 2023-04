Orbán Viktor miniszterelnök a Szakma Sztár nevű, szakképzés népszerűsítését célzó rendezvény megnyitóján mondott beszédet hétfőn.

Fiataloknak osztogatott okos tanácsokat. Forrás: Facebook

Az ország vezetése is egy szakma, így több közös tulajdonság is van egy miniszterelnökben és a szakképzésben részt vevő oktatókban, diákokban – mondta Orbán. Szerinte a közös pontok, egyben a siker kulcsai a kíváncsiság, kreativitás, kitartás – hiszen „mi, szakmunkások mindig újra és újra nekimegyünk annak a problémának, ami nem adja magát könnyen vagy olcsón – és az együttműködés

Orbán Viktor szerint a magyar diákok sikere a külföldi mezőnyben egyben a magyar oktatás dicsérete is. Szerinte a közéletben szokás „leminősíteni és szapulni” az iskolarendszert, ami „persze, lehetne jobb is, és van is még mit javítani rajta, de ne becsüljük alá se”.

Eközben szó nem hangzott el a szájából a mai országos tanársztrájkkal kapcsolatban ami a tanszabadság csorbítása ellen szerveződött.

Orbán a hétvégi pápalátogatást is szóba hozta egy viccel. Ferenc pápától megkérdezték, hányan dolgoznak a Vatikánban, amire ő állítólag azt mondta: „körülbelül a fele”. Orbán szerint Magyarország csak akkor boldogul, ha mindenki dolgozik és mindenki jól dolgozik. Egy valószínűleg csak általa értett összefüggést is felvillantott: „Krisztus urunk is egy szakmunkás, egy ács volt, ez aligha véletlen”.

Orbán szerint az iskolarendszer igazi fokmérője, hogy az általános iskolát elvégzők közül tízből hatan a szakképzésben folytatják, ahol a technikum a legnépszerűbb iskolatípus. Egyre többen választják a szakképzést és szerinte egyre jobbak a diákok tanulmányi eredményei is.

Beszéde végén odáig jutott, hogy a jelentős részben valószínűleg a német és osztrák munkaerő piacra eljutni tervező fiataloknak címezve ezt mondta:

Márai Sándornak nem volt igaza, amikor azt írta, „mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél”, hiszen ma már nem kell elmennie senkinek. Magyarországon ugyanis együtt vannak jelen a nyugati és keleti cégek a magyar vállalkozásokkal.

A hazai szaktudással, szervezőképességgel és akarattal pedig képesek vagyunk olyan országot építeni, ahol jó lesz élni, dolgozni, családot alapítani és gyerekeket nevelni. Csak éppen az itthon megvalósuló nyugati bérezésről nem mondott egy szót sem.