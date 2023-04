A Magyar Hang elbocsátott újságírója szerint Putyin államférfi

Méltatlan körülmények között mondtak fel a Magyar Hangnál Stier Gábor külpolitikai újságírónak, aki egyébként kormánybarát és kormánykritikus lapokban is publikál, valamint a moszkvater.com-nak a főszerkesztője.



Stier Gábor. Fotó: Facebook/moszkvater.com

A Media1 cikke szerint Stier "bűne" az volt, hogy szimpátiát érez Vlagyimir Putyin iránt. Stier Gábor ezt igyekezett tisztázni az Ultrahang Youtube-csatornának adott interjújában.

Az újságíró elmondta, távozása ennél jóval prózaibb okra vezethető vissza: a lapnak összébb kellett húznia a nadrágszíjat.

Stier Gábor szerint az orosz-ukrán háborúban nem szurkolni kell valamelyik félnek. Vitára van szükség – magyarázza –, és a másikat nem megbélyegezve megpróbálni megvédeni a véleményünket.

Azt is hozzátette, nem érzi magát oroszpártinak, következetesen megpróbálta megértetni, hogy Oroszország miért gondolkodik úgy, ahogy. Stier szerint neki is része van abban, hogy Ukrajna egyáltalán felkerült a magyar média térképére.

A Media1 címadásával kapcsolatban ("Putyinnal szimpatizáló") mindemellett nincs problémája – bár máshogy fogalmazta volna meg. Stier Gábor így vázolta az orosz elnökhöz fűződő viszonyát:

"Én tisztelem Vlagyimir Putyint. Nem értek egyet azzal, ami most történik, de megértem, hogy miért történik, és meg is próbálom magyarázni, hogy miért kényszerült rá (vagy gondolta azt, hogy rákényszerült) arra, hogy így lépjen."

Stier szerint Putyin nem háborút akart, és nagyon nem örül, hogy ez lett belőle.

Folytatta még az orosz elnök méltatását:

"Vlagyimir Putyint nagy kaliberű politikusnak tartom, államférfinek. Tehát így kell Putyinhoz hozzáállni, nem ördög, nem isten, nem szeretem vagy nem szeretem. Ő egy nagyon tehetséges politikus, amit én se gondoltam, amikor hatalomra került"

- mondta kvázi barátjáról a Magyar Hang korábbi munkatársa, aki azt is elárulta – és ezért annak idején kapott is hideget-meleget –, Putyin a születésnapján is felköszöntötte.

Stier Gábor szerint meg kell érteni Putyint, és nem a nyugati, hanem az orosz koordináta-rendszerben kell őt elhelyezni.

Idézett részlet a beszélgetés 20. percében kezdődik.