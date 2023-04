Orbán Viktor egy családi fotót posztolt a pápával közösen, amivel még nem is lenne baj – ám a fotónak adott cím olyan cinikus, hogy a Család az család kampány elindítója nem tudta szó nélkül megállni.

Orbán Viktor/Facebook

Pál Márton LMBTQ-aktivista neve akkor került be a köztudatba, amikor nyilvánosan is elmesélték férjével közös kálváriájukat a gyermekvállalás – pontosabban annak hazai nehézségei – kapcsán. Később ő indította útjára a Család az család kampányt is, ami mögé aztán számos szervezet és egyén is beállt.

Pál most Orbán egy fotójáról írt egy bejegyzést, ez a szóban forgó kép:

Akár még örülhettem volna is neki, hogy Orbán Viktor szerint is fontos, hogy ne legyen különbség család és család között. Azonban ez sajnos nem több, mint cinizmus. Hogy mit érzek? Először is haragszom magamra, hogy ez ennyire rosszul esik. Haragszom magamra, mert a péntek estémet, ami már nagyon vártam sikerült elrontani. Haragszom Orbán Viktorra, mert gúnyt űzött az olyan családokból, mint mi vagyunk. Gúnyt űzött a gyerekeinkből, akiknek mi jelentjük a családot és a biztonságot. Gúnyt űzőtt azokból az emberekből,cégekből, nagykövetségekből, akik az elmúlt években kiálltak mellettünk és megmutatták, hogy a család az család. Gúnyt űzött Ferenc pápából, aki azt remélem soha nem járulna hozzá egy olyan fotó elkészítéséhez, aminek célja, hogy magyar családok ellen hangoljanak

– sorolja Pál a bejegyzésében.

A legkellemetlenebb pedig az, hogy mi soha nem vontunk kétségbe az olyan családokat, mint ami a képen látható. Annyit kérünk csupán, hogy a mi gyerekeiknek is azonos jogai és lehetőségei legyenek. Nem többet és nem kevesebbet. A célunk az, hogy megmutassuk, hogy a családok sokszínűek, amitől szerintünk a családok fogalma erősödne és nem gyengülne

– tette hozzá az aktivista.