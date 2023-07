Jön a tényleges összeomlás a pedagógusoknál? – Többezer tanár adta be a felmondást a státusztörvény miatt

Több mint kétezren adták be a felmondásukat a státusztörvény miatt, de ez a szám tovább fog emelkedni.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A PSZ alelnöke szerint sokan tanév közben fogják elhagyni a pályát, és kétséges, hogy őket hogyan pótolják. Úgy véli, a kormány a nyugdíjas tanárok visszahívásával igyekszik majd „elkenni” a munkaerőhiányt.

A Belügyminisztériumnak (BM) a pedagógusok korábbi évektől eltérő munkaerőpiaci mozgásáról nincs ismerete – közölte a Népszava megkeresésére a BM, miután arról érdeklődtünk, hogy a legutóbbi oktatásügyi tiltakozások célkeresztjébe került új pedagógus jogállási törvény (ismertebb nevén státusztörvény) parlamenti benyújtása, vagyis június eleje óta mennyi pedagógus adta be felmondását és szüntette meg a közalkalmazotti jogviszonyát. Korábban az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központtól is szerettük volna megtudni ugyanezt, de nem tudtak válaszolni, állításuk szerint nem rendelkeznek ilyen adatokkal – írja a Népszava.

A státusztörvényt – amellyel egyebek mellett jövő januártól megszűnik a pedagógusok közalkalmazotti státusza, növekedhet a munkaterhelésük és át is vezényelhetik őket más intézményekbe – július 4-én fogadta el a parlament. Az aHang platform online felmérésében több mint ötezer pedagógus jelezte, hogy elhagyják a pályát a törvény bevezetése esetén. Továbbá a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felé is több mint háromezren jelezték, hogy ilyen lépésre készülnek – tudtuk meg a PSZ alelnökétől. Gosztonyi Gábor azt is elmondta, azt biztosan tudják, hogy több mint kétezren már be is adták felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt.

– Ez a szám várhatóan növekedni fog, sokan ugyanis kivárnak szeptemberig, hogy kaphassanak valamennyi végkielégítést – fogalmazott a PSZ alelnöke. A BM tájékoztatása szerint a munkáltatók tájékoztatni fogják a januárban esedékes jogviszonyváltásról a pedagógusokat, akik idén szeptember végéig nyilatkozhatnak, hogy ezt elfogadják-e. Gosztonyi Gábor szerint ez azzal jár majd, hogy sokan tanév közben fogják elhagyni a pályát, és kétséges, hogy őket hogyan pótolják.

Az érdekvédő szerint a kormány a nyugdíjas tanárok visszahívásával igyekszik majd „elkenni” a munkaerőhiányt,

a törvényben ezért is tették lehetővé a nyugdíjasok korlátlan visszafoglalkoztatását.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 2022/2023-as tanévben is nőtt a 60 éves vagy idősebb pedagógusok aránya. Csak az általános iskolákban 10 039 főállású, 60 éven felüli pedagógus dolgozott, ami 1209 fővel több, mint a 2021/2022-es tanévben. A 30 évesnél fiatalabb általános iskolai tanárok száma 4687 fő volt idén, az előző tanévben pedig 4552. Vagyis a fiatalok aránya jóval lassabb ütemben növekszik. Az általános iskolákban idén már több mint kétszer annyi volt a 60 év feletti, mint a 30 év alatti tanár.