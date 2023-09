Karácsony Gergely reagált az OTP feljelentésére

Létezik egy feljelentés, amit az OTP tett „ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt, a 99 Mozgalom ügyében”, erre reagált most Budapest főpolgármestere.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Korábban írtunk róla, hogy az OTP feljelentést tett Karácsony Gergelyék adománygyűjtési ügyében.

A Rogán Antal felügyelete alatt álló Nemzeti Információs Központ idén júniusban a parlamenti nemzetbiztonsági bizottsága számára készített jelentésben azt írta, a mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Karácsony párttársa, Perjés Gábor volt azonosítható, és a pénzek több mint négyötöde euróban és fontban érkezett a mozgalomhoz.

A bank a feljelentésben azt írta:



Az OTP nemrég belső vizsgálatot rendelt el, amely többek között arra jutott, hogy „a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el”, illetve hogy „a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak”.

Minderre Karácsony így reagált a Facebookon közzétett posztjában:

Karácsony szerint például így gyártottak teljesen kamu Városháza-ügyet, megemlítette, hogy a budapesti gyomhelyzet miatt is őt szokták elővenni, vagy ha autók állnak a piros lámpánál (dugóhelyzet?), vagy ha ő maga egy kapubeállónál száll ki az autóból.

„Ez csak fokozódni fog a következő hónapokban, az önkormányzati és az EP-kampány idején... Sőt, már el is kezdődött. A közpénzözön luxusából csócsálják a jogszerű adománygyűjtést, most éppen egy olyan anyaggal – amelynek állításait a pénzintézetnek majd két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja-, de amiben nem elég, hogy az Orbán-kormány rendeletének megfelelő adománygyűjtésre használt láda méretét nem találják el, de még az időgépet is feltalálták.”