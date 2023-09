Legalább 4 millióba került Szijjártó arcátlanul leplezett bécsi kiruccanása – 160 fős honvédségi repülővel ment, de autós útnak álcázta

Szijjártó kirepült Bécsbe a 160 fős (!) honvédségi utasszállítóval, de előtte kiküldte a saját luxus Mercedesét és azzal ment be a schwechati reptérről a városba – számol be Hadházy Ákos.

Fotó: Facebook/szijjarto.peter.official

Az autó saját propaganda videójában láthatók, a repülőt pedig a reptéren fotózta le egy honfitársunk és a nyilvános adatbázisból is látható az útvonala.

A külügyminisztériumtól Bécs belvárosa 240 (!) km, villogó nélkül, 130-al is csak 2.5 óra. A repülő 30-40 percet repül, de oda ki is kell jutni, onnan be is kell menni a városba, így a luxus miniszter kb. egy órát spórolt oda és vissza is. De ez Önöknek alsó hangon 3-4 millióba került