Orbán és Putyin piszkos üzleteit leplezi le a Washington Post

Donald Trump volt amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszonyának boncolgása kapcsán Orbán és az orosz diktátor Vlagyimir Putyin kapcsolata is szóba került.

Államférfiak. Forrás: Youtube

Orbán augusztusban azt a reményét hangoztatta, hogy Trump 2024-ben visszatér a hatalomba – bár jelöltségét az ellene zajló büntetőeljárások árnyékolják be – emlékeztet a Washington Post.

„Trump az az ember, aki megmentheti a nyugati világot” – nyilatkozta Orbán, amire válaszul a volt amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy „a csodálatos magyar nép szerencsés”, hogy Orbán Viktor a vezetője.

A republikánus elnökjelöltek szerda esti vitáján az Orbán Viktorék (és a Kreml propagandistái) által fújt szólamokat is hangoztathatják

· a „genderideológia” beszivárgásáról a közoktatásba, · a liberálisok állítólagos „nyitott határok” politikájáról, · Soros György befolyásáról · és az ukrán ellenállás fegyverekkel való támogatásáról.

Különösen figyelemre méltó, hogy a republikánusok többsége eddig megszavazta az ukránok támogatását, de nem biztos, hogy ez sokáig kitart, a Kreml pedig erre a lehetőségre vár. A napokban Trump örömét fejezte ki, amiért Vlagyimir Putyin lelkesen fogadta felvetését arról, hogy „néhány napon belül” véget vetne a háborúnak – idézi az RTL.

Ebben partnere Orbán Viktor, aki kilóg az uniós vezetők közül. Forró kapcsolatokat ápol Putyinnal, akit a lap hozzá hasonló „illiberális nacionalistaként” jellemez. Orbán visszautasítja az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, és folyamatosan „tárgyalásokat” és „azonnali tűzszünetet” szorgalmaz. Természetesen a nyugati tisztviselők és Kijev is békét akar, de olyan formában, hogy az ukránok beleszólhassanak annak feltételeibe, és megőrizzék területi integritásukat az orosz hódítással szemben.

Moszkva és Budapest között szövevényes kapcsolatok állnak fenn, az Orbán-kormány számos gyanús üzletet kötött az oroszokkal az elmúlt években, köztük a paksi bővítésre vonatkozóan, és továbbra is nagyban függ az orosz gázimporttól. Tavaly Orbán kormánya megvétózta a KGB-ügynök Kirill pátriárka elleni uniós szankciókat, az orosz ortodox egyház Putyint támogató feje pedig kitüntette a magyar miniszterelnököt „a keresztény értékek miatti elkötelezettségéért”.

Trump visszatérése segítene elfedni a lap szerint azt is, hogy milyen sötét érdekek húzódnak Orbán és Putyin különleges kapcsolata mögött. Idézik Anne Applebaum történészt is, aki a The Atlanticban azt írta:

Az elmúlt évek konfliktusai Washington és Budapest között a magyarországi korrupcióról szólnak, különösen a kormányzó Fidesz korrupciójáról és Magyarország autokráciákkal ápolt mély kapcsolatairól. Ám Orbán nem akarja, hogy szavazói korrupt kapcsolataival és autokrata viszonyaival foglalkozzanak, és azt sem akarja, hogy az amerikaiak vagy az európaiak tudomást szerezzenek ezekről. Ezért a kultúrharc leple alá rejti ezeket.