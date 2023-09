Beiktatták Magyarország új kijevi nagykövetét

Kijevben ünnepélyes keretek között átadták megbízólevelét Magyarország új ukrajnai nagykövetének – írta meg a Magyar Nemzet.

Fotó: Novák Katalin Facebook

Heizer Antal váltja Íjgyártó Istvánt, aki 2018 óta töltötte be ezt a pozíciót. Az új nagykövet számos tapasztalattal rendelkezik a diplomácia terén, korábban már Kínában, Szlovákiában, Kazahsztánban és Albániában is tevékenykedett nagykövetként. Emellett Magyarországon vezette a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, és jártas a kárpátaljai ügyekben is.

Az új kijevi nagykövet megbízólevelét május elején vette át Novák Katalintól, Magyarország köztársasági elnökétől.

A Magyar Nemzet lehozta, hogy a köztársasági elnök azt kérte Heizer Antaltól, hogy a béke előmozdítása érdekében tegyen meg mindent, és mindig tartsa szem előtt a kárpátaljai magyarság érdekeit.

Heizer Antal a kijevi pozíciót érzékeny időszakban veszi át, hiszen a magyar-ukrán kapcsolatokat a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos viták, valamint a békepárti magyar álláspont és a gabonaimport-tilalom kérdése terheli.