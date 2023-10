Akár milliós bírságot szabhat ki a KSH, ha valaki nem közöl adatot.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Kincses Áron, a KSH elnöke egy háttérbeszélgetésben arról számolt be, hogy nem minden adatközlő küld adatokat a Központi Statisztikai Hivatalnak, ezért a jövőben nem kizárt, hogy élnek a bírságolás törvényi lehetőségével – szemléz a nepszava.hu. Hangsúlyozta:

a KSH-nak Magyarország legnagyobb adatkezelőjeként az a célja, hogy bekerüljön a világ 10 legnagyobb statisztikai hivatala közé, az EU-ban pedig dobogós helyet kíván elérni.

Kincses elmondta: mára 270 adminisztratív adatforrást integráltak a rendszerükbe, köztük például az online pénztárgépek adatszolgáltatását. Hozzátette, hogy emellett a hagyományos adatközlés is fontos elem, sokszor azonban nem megfelelő az adatszolgáltatói fegyelem, vagyis nem érkeznek be időben az adatok, ezért a KSH élni fog a bírságolás lehetőségével. Az adatközlők: a gazdálkodó és non-profit szervezetek, valamint az önkormányzatok, de bizonyos árbevétel felett a cégeknek is kötelező adatokat szolgáltatniuk. Kincses Áron azt is elmondta,

a bírság összege a kétmillió forintot is elérheti.