Völner-Schadl-ügy: vallott a bizalmas, aki sorban állította fel a kézivezérelt irodákat

Szakmailag teljesen alkalmatlan emberek is pozícióhoz jutottsak a „Tenkes” fedőnéven lehallgatott S. Tímea szerint.

Kép: Propeller.hu

Csütörtökön egy kulcsfontosságú tanú meghallgatásával folytatódik az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken, amelynek Schadl György, a végrehajtói kar volt elnöke és Völner Pál volt igazságügyi államtitkár a főszereplői – írja tudósításában a 24.hu.

Ezúttal a „Tenkes” fedőnéven lehallgatott S. Tímea kapott szót a bíróságon, aki 2018-tól volt Schadl György fontos, elsősorban pénzügyi és operatív intézője. A nővel – hasonlóan a koronatanúnak nevezett F. Vivienhez – megállapodott az ügyészség, hogy vallomásáért cserébe megússza a felelősségre vonást, és tanúként szerepelhet az eljárásban. Ő volt az a bizalmas, aki több olyan végrehajtói irodát is segített felállítani – illetve egyiket vezetni is – ahova a vádak szerint Schadl kívánalmainak megfelelően neveztek ki végrehajtókat.

Csütörtökön a lap szerint S. Tímea szinte szóról szóra megismételte a nyomozás során tett vallomását.

Így például beszélt arról, hogy a Szigetszentmiklóson működő, és az ő operatív vezetése alatt álló végrehajtói irodában is volt szerinte „házipénztár”, amit minden hónapban Schadl töltött fel pénzzel, az összegeket pedig sofőrje, a szintén vádlott M. Viktor szállította. Ebből is látszott a nő vallomása alapján, hogy F. Miklós csak névleg vezette az irodát, valójában Schadl irányított a háttérből. F-ről azt is mondta, olyan szinten volt alkalmatlan a munkájára, hogy ő maga próbálta betanítani – hiába. A fonyódi végrehajtó irodáról szólva elmondta, azt a háttérből szintén Schadl irányította, annak vezetője, N. Gábor végrehajtó – aki szintén beismerést tett – szerinte F. Miklóshoz hasonlóan szakmailag alkalmatlan volt.