Soroksári gigaberuházás: A háttérben ráakadtak Tiborcz Istvánra

A Soroksár és Gyál között készülő hatalmas beruházásról még mindig szinte semmit sem lehet tudni. Az érintett földek tulajdoni lapjai azonban árulkodóak.

Kép: Karácsony Gergely / Facebook

Soha nem látott méretű ingatlanfejlesztés előtt nyitotta meg az utat a kormány Soroksár és Gyál területén – számoltunk be róla mi is. A védett természeti területeket is érintő beruházást illetően annyi biztos – írja a Válasz Online –, hogy az érintett földek birtokosai csillagászati haszonnal adhatják tovább ingatlanjaikat a fejlesztőknek. A lap ezért mind a 144 tulajdoni lapot átnézte. Azt írják:

A főbb nyertes két-három család és a Földber Kft. lehet; utóbbiba tavaly szállt be a Tiborcz-kör egyik legaktívabb magántőkealapja, a Főnix.

173 hektárja van a Földber kft.-nek a XXIII. kerületben – írják. A céget a lap szerint tavaly vásárolta fel a Tiborcz-művek által kezelt Főnix Magántőkelalap (egy Amazon nevű baráti részvénytársasággal közösen).

A Válasz Online szerint rengeteg földje van a területen az Ángyán József-féle földprivatizációs jelentésekben feltűnő, jó CBA-s kapcsolatokkal rendelkező Horváth Mihálynak, családjával és két üzleti partnerével (Pintér Gyula Ferenc, Tajti Imre) együtt. Azt írják:

A Földber–Horváth-tengely jelenleg a teljes 652 hektár közel 90 százaléka fölött rendelkezik.

Megkereste a Válasz Online a Tiborcz István közvetett tulajdonában lévő Diófa Alapkezelőt, hogy kiderüljön: miért vette meg az általuk kezelt Főnix Magántőkealap a Földbert. Az alapkezelő válaszában azt mondta, erről nem adhatnak tájékoztatást.