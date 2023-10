Lukács Sándor kórházba került

Lukács Sándor, a 76 éves Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészművész kórházba került.

Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész a különdíjban részesült Jóna Dávid Patchwork című versét olvassa fel a 31. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny díjátadó ünnepségén a balatonfüredi Anna Grand Hotelben 2023. szeptember 8-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján kezelik, Dr. Merkely Béla klinikaigazgató pedig a kezelőorvosa.

A színész telefonon elérhető volt, és elmondta, hogy négy napja fáradékonyságot érzett, ezért döntött úgy, hogy kórházba megy.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a szívét műteni kell.

Lukács Sándor most várakozik, remélve, hogy minél előbb visszatérhet a színpadra, hiszen az évadban több bemutató is vár rá.

Lukács Sándor hosszú és sikeres pályafutásra tekint vissza. 1972-ben végzett az akkori Színház- és Filmművészeti Főiskolán, és azóta is a Vígszínház tagja maradt. Munkásságáért Kossuth- és Jászai Mari-díjjal is elismerték, és számos emlékezetes szerep fűződik a nevéhez a magyar színháztörténetben. Most a gyógyulására összpontosít, és a közönség reméli, hogy hamarosan ismét láthatjuk a színpadon.