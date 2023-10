Akár 500 ezren is dolgozhatnak majd az országban, mivel szabad utat kapott a munkaerőimport.

Korábban körülményes volt a vendégmunkások behozatala, és akár 3-5 hónapba is telhetett, most azonban megszületett az az egyszerűsített eljárás, amivel lényegesen lerövidítették a folyamatot – tudta meg a hvg.hu. És ez nem minden:

a korábbi kör is bővült, már 15 nem EU-s országból is engedélyezett a munkaerőimport.

Erről Kovách Endre, a Prohumán 2004 Szolgáltató és Tanácsadó Kft. EU-n kívüli munkavállalókért felelős igazgatója a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztályának a munkaerő-importról rendezett online konferenciáján beszélt.

A munkaerőre egyre nagyobb szükség is van, mert sorra jelentik be a több ezer foglalkoztatottra igényt tartó fejlesztéseket, miközben lassan elfogy a munkaerőtartalék is: a KSH szerint már csak 280 ezer körül van a potenciálisan munkába állíthatók száma, míg 2015-ben még félmillióan, 2010-ben több mint 700 ezren voltak.

Pinczés Balázs, a HR-Network Egyesület vezetője azt emelte ki, hogy

Magyarországon nem is annyira munkaerő, mint inkább munkabérhiány tapasztalható.

Szerinte, ha 20-30 százalékkal magasabbak volnának a hazai bérek, akkor nem is tapasztalnánk ilyen mértékű munkaerőhiányt.

A jelenlegi helyzet ismeretében teljesen valósnak nevezte azokat a politikusoktól származó kijelentéseket, hogy akár 500 ezer vendégmunkás is dolgozhat a a közeljövőben Magyarországon. Ettől nem teljesen függetlenül azt is elmondta, hogy érdemes volna sokkal többet foglalkozni a külföldön munkát vállaló magyarok hazacsábításával.