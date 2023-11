Elképzelhető, hogy az LMP Vitézy Dávidot indítaná főpolgármester-jelöltként Karácsony Gergely helyett.

MTI/Illyés Tibor

A hvg.hu-nak egy, a neve elhallgatását kérő, prominens ellenzéki forrás nyilatkozott az LMP terveiről a főpolgármester-jelölteket illetően.

Tárgyal az LMP arról, hogy Vitézy Dávidot indítsa Karácsony Gergely ellen főpolgármester-jelöltként a 2024-es önkormányzati választásokon

– közölte az informátor.

Ez persze nem azt jelenti, hogy Vitézyből jelölt is lesz, hiszen a forrás azt is hozzátette, hogy „addig még sok minden történhet.” Sőt a lap Vitézyt is megkereste, aki annyit válaszolt, hogy nincs mondanivalója az ügyben, ami volt, azt korábbi interjúkban már elmondta.

Vitézy egyébként korábban kifejezte: elzárkózik attól, hogy elinduljon az önkormányzati választásokon Karácsony Gergely kihívójaként. Igaz, korábban nem az LMP, hanem a Fidesz egyik lehetséges jelöltjeként emlegették Karácsonnyal szemben. Arra a kérdésre, hogy vállalná-e, ha a Fidesz felkérné főpolgármester-jelöltnek, tavaly nyáron a lapnak azt mondta, „nem foglalkozom most fővárosi ügyekkel, nem gondolkodom ilyesmin.”