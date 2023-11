Orbán kedvenc ellenzékijétől kapott gyomrost teljesen váratlanul

Orbán Viktor és Toroczkai László csúsztatásokkal és nettó hazudozással tarkított beszélgetésétől zengett hétfőn a parlament.

A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője azt kérdezte a fideszes miniszterelnöktől, hogy Magyarország miért nem támogatta az ENSZ gázai tűzszünetre felszólító határozatát – idézi a Telex.

Toroczkai szerint a máskor (Putyint támogató szituációkban – a szerk.)„harcosan békepárti” fideszes kormány most szemet huny több ezer lemészárolt gázai gyermek sorsa felett.

– kérdezte.

Orbán a válasza stílusával valószínűleg szavazói számára óhajtotta jelezni, hogy a Fidesz minden látszat ellenére nem a Mi Hazánk koalíciós partnere.

Orbán szerint Magyarország indítványozta az ENSZ-ben, hogy írják bele a határozatba, hogy a túszokat haladéktalanul szabadon kell engedni, de erre nem voltak hajlandók. Orbán tehát egy Kanada által beadott és elutasított módosító indítványról hazudta azt a parlamentben, hogy azt a fideszes külügy – az ő szavaival Magyarország – nyújtotta volna be.

– folytatta Orbán, és azzal vádolva a Mi Hazánkot, hogy a magyar emberek érdekével ellentétes a javaslatuk, mármint az ENSZ határozatának támogatása.

Az ENSZ határozatának szövege azonnali humanitárius tűzszünetre, a segélyek beengedésére és az illegálisan fogva tartott civilek szabadon bocsátására szólította fel a feleket. A Jordánia által benyújtott határozatot október 27-én nagy többséggel fogadta el az ENSZ közgyűlése.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis

FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45

LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV