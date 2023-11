A Fidesz nem igazán vette figyelembe a javaslatot, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap.

Ahogy azt mi is megírtuk, ismét javaslatot kapott a kormány, miszerint tegyék munkaszüneti nappá december 24-ét. Ezt azzal indokolták, hogy a kereskedelemben dolgozóknak nincs hosszú hétvégéjük és még ilyenkor sem lehetnek a családjukkal – ráadásul ezek a napok általában veszteségesek.

Ennek ellenére most kiderült: a fideszes többségű Vállalkozásfejlesztési bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.

A 24.hu értesülései szerint a Jobbik elmondta: a Fidesz ötödször megy szembe a közakarattal, hiszen a magyarok 83%-a mellett már az élelmiszerláncok is támogatnák, hogy szenteste legyen munkaszüneti nap.

Az ellenzéki párt szerint már az élelmiszerláncok is családbarátabbak a valóságban, mint a magát ezzel a jelzővel illető Fidesz-kormány.

Emlékeztetett rá, hogy a kormánypárti többség javaslata elutasítását mindig nemzetgazdasági szempontból, azzal magyarázta, hogy ez az államháztartásnak bevételkiesést jelentene, ami azonban nem igaz, hiszen a Lidl már be is jelentette, hogy 24-én nem nyit ki, az energiaválság közepette az is kérdéses, megéri-e nyitva tartani aznap.

Balassa szerint azonban ez egy értékválasztás, egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a családok igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni.