Megállt a Fidesz népszerűségének csökkenése

Enyhe növekedésbe fordult a Fidesz támogatottságának jó ideje tartó lassú csökkenése a Závecz Research friss közvélemény-kutatása szerint – számolt be róla a Telex.

A választókorú népességben 32% most a kormánypárt támogatottsága, ez kb. 2,6 millió szavazót jelent. A második legerősebb párt továbbra is a Demokratikus Koalíció, 14%-ra mérték most a támogatóik arányát, ez 1,1 millió ember.

A Mi Hazánkat 6% támogatná egy mostani választáson, ami nagyjából félmillió szavazatot jelent. A Momentum 5%-on áll, a Jobbik és az MSZP 4 százalékon áll az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékos. Egy százalék támogatottságot mértek a Párbeszédnek, Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Néppártjának, és a Jakab Péter-féle Nép Pártján mozgalomnak.

A Fidesz tábora vidéken emelkedett az elmúlt két hónapban, a megyeszékhelyeken 5, a kisebb városokban és a falvakban 3-3 százalékpontot.